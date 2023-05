Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Am Garten“ und „Gartenblick“: Treffender könnten die Namen der beiden Ferienwohnungen von Gertrud und Günther Boßlet in der Talstraße 16 in Eppenbrunn nicht sein. Dabei ist der Begriff noch charmant untertrieben, denn die Feriengäste verbringen ihren Urlaub in einem Idyll von Grün, das eher einer kleinen Parkanlage als einem herkömmlichen Garten gleicht.

Am Montag überreichten Bürgermeisterin Silvia Seebach und der Tourismusbeauftragte der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, David Hoffmann, die Zertifizierungsurkunde