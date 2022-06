Für Kinder und Jugendliche bietet der Landkreis Südwestpfalz Lern- und Erlebniswochen in den Schulferien an.

In der letzten Woche der Sommerferien bietet die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz (KVHS) vom 29. August bis 2. September kostenlose Förderkurse für Schüler aller Klassenstufen an drei Standorten in den Grundfächern an. Im VHS-Zentrum Dahn, im Dr. Lederer-Haus Rodalben und im Mehrgenerationenhaus Waldfischbach-Burgalben gibt es daneben auch ein (kostenpflichtiges) Mittagessen und Freizeitangebote wie Malen, Natur- und Umwelterlebnisse, Musik-, Koch-, PC-Kurse und andere Angebote für die Kinder und Jugendlichen.

Zurzeit sammelt die KVHS Interessenbekundungen der Schüler, um zu ermitteln, wo welche Klassenstufen eingerichtet werden und welcher Bedarf besteht. Die Angemeldeten werden darüber informiert und können sich dann verbindlich anmelden. Das Interessenformular kann per E-Mail an info@kvhs-swp.de oder telefonisch unter 06331 809 336 angefordert oder von der Homepage www.kvhs-swp.de heruntergeladen werden.