„Wenn kleine Gäste später als große Gäste wiederkommen, weil sie sich daran erinnern, wie schön es hier war, dann ist das der beste Werbeeffekt“, sagte Landrätin Susanne Ganster am Mittwoch bei der Zertifizierung kinder- und familienfreundlicher Unterkünfte in der Südwestpfalz.

17 Gastgeber im Landkreis Südwestpfalz sowie in den Städten Pirmasens und Zweibrücken hatten sich nach drei Jahren erneut zur Beurteilung durch die Südwestpfalz-Touristik angemeldet, und das Schindharder Ferienhaus Wasgauaktiv war zum ersten Mal mit von der Partie. Es sei sinnvoll, auf die Bedürfnisse von Kindern einzugehen, die seien schließlich die besten Kritiker, meinte Ganster.

Zwei in Pirmasens zertifiziert

Gleichzeitig wünschte sich die Landrätin weitere Betriebe, die dem Beispiel folgen und mit der Zertifizierung dokumentieren, familienfreundlich zu sein. Die Auszeichnung bescheinigt unter anderem eine Ausstattung mit Kinderbett, abdunkelbaren Schlafzimmern und Spielmaterial, Steckdosen- und Treppensicherungen, Grill und Spielgeräte draußen. Auch besondere Angebote wie ein Kinderfuhrpark oder eine Waschmaschine fließen ein. 13 Gastgeber dürfen sich über eine zusätzliche Kennzeichnung als babygerechte Unterkunft freuen.

Im Landkreis Südwestpfalz sind folgende Ferienhäuser und -wohnungen zertifiziert: Brug in Bundenthal, Haus Wiesenblick in Busenberg, Schwalbenfelsen und der Ferienbahnhof Reichenbach in Dahn, Schehl und Burg Berwartstein in Erlenbach, Blick zur Madonna und Natur-Erlebnis-Zentrum Wappenschmiede in Fischbach, Hauensteiner Hof in Hauenstein, Gschrei in Lemberg, Im Blumeneck in Rumbach, Wasgauaktiv in Schindhard, Bildungs- und Freizeitstätte Heilsbach in Schönau, Zum Schwan in Waldfischbach-Burgalben und Waldgaststätte Kneispermühle in Wallhalben. Die Stadt Pirmasens hat mit der Citystar-Jugendherberge und dem Ferienhaus Lorson zwei zertifizierte Betriebe, und in Zweibrücken wurde das Haus An der Schließ ausgezeichnet.