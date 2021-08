Zwanzig Kinder und fünf Betreuer verbrachten von Montag bis Freitag ihre Ferienwoche im Camp Dietrichingen. Wenngleich in den Vorjahren weitaus mehr Kinder an der Freizeit der Waldläufer teilnehmen durften, ist Betreuer Tobias Weidler überhaupt froh, dass die Woche mitten im zweiten Corona-Jahr stattfinden durfte. Im Programm stand der Bau einer Holzbrücke nach mittelalterlichem Vorbild, ein Tipi-Bau, Ballspiele, Vorbereitungsarbeiten für eine Schmiede im Camp sowie der Besuch einer Jägerin, die die Tiere des Walds vorgestellte. „Es war also nie langweilig“, so Weidler. Leiter der Ferienfreizeit war Hans Traxel, der auch Chef der Waldläufer ist.