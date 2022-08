Es waren zwar weniger Kinder als sonst, das tat dem Spaß beim Dietrichinger Feriencamp mit einer Jägerin, Greifvögeln und der Feuerwehr aber keinen Abbruch. Auf Vorführungen für die Eltern wurde aus einem bestimmten Grund verzichtet.

20 Kinder aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land haben diese Woche das Camp Dietrichingen unsicher gemacht. Betreut und bekocht vom Wallhalber Mittelalterverein, der Pächter des Camps ist, hatten die Jungen und Mädchen zwischen sechs und 14 Jahren eine Woche lang eine Menge Spaß. Eine Mittelalterolympiade trug genauso zu ihrer Unterhaltung bei wie das Buddeln in einem großen Sandhaufen, Versteck- und Fangenspielen im vor einigen Jahren errichteten Holzdorf Mittelerde. Aber auch das Schlafen in Zelten auf dem umzäunten Camp-Gelände war ein Höhepunkt für viele der 20 Kinder.

Zudem haben sie in der Ferienwoche angefangen, ein Kornhaus, einen mittelalterlichen Getreidespeicher, zu bauen. Unter tatkräftiger Anleitung und Mithilfe der fünf Betreuer und drei Praktikanten zeigten die Kinder, dass sie mit Nägeln und Hammer genauso umgehen können wie mit anderen Werkzeugen. An einem Tag kamen außerdem morgens die Jägerin Theresa Schäfer und nachmittags ein Falkner mit Greifvögeln im Camp vorbei. Gerade bei der Greifvogel-Vorführung waren einige Kinder sehr aufgeregt und interessiert an den Vögeln, andere eher ehrfürchtig und still.

Wasserschlacht punktet bei den Teilnehmern

Auch die neunjährige Sophie Dahl genoss die Ferienwoche, obwohl sie in der Vorwoche gerade erst aus dem Bundeslager der Deutschen Waldjugend in Coesfeld kam. Im Camp Dietrichingen gefiel es ihr besonders, weil: „Es mögen sich alle. Schon am ersten Tag haben sich alle gut verstanden, egal wie alt sie sind“, erzählt sie. Ihr gefiel am besten die Holzstadt Mittelerde, die andere Kinder in vergangenen Jahren gebaut hatten und die von den Wallhalber Waldläufern gepflegt wird. Aber auch die Wasserschlacht an einem Tag konnte wegen den hohen Außentemperaturen bei Sophie Dahl punkten; genau wie die Schlauchdusche der Hornbacher Feuerwehr. Davor schauten sich die Kinder ein Feuerwehrauto ganz genau an.

„Vor Corona hatten wir 40 Kinder bei der Ferienbetreuung, die wir im Namen der Verbandsgemeinde organisieren“, erklärt Betreuer Tobias Weidler vom Mittelalterverein Wallhalben. In diesem Jahr konnte man trotz voller Wartelisten jedoch aus Coronaschutzgründen nur 20 Kinder aufnehmen. „Wir hätten gerne mehr Kinder aufgenommen, aber die Coronabestimmungen haben uns daran gehindert“, bedauert Weidler. Die Ferienaktion der Verbandsgemeinde im Camp Dietrichingen endete am Freitagmittag. Ausnahmsweise verzichten die Betreuer auf Vorführungen für die Eltern, weil laut Weidler viele Kinder direkt danach mit ihren Eltern in Urlaub fuhren und daher unter Zeitdruck standen. „Das wollten wir Kindern und Eltern dieses Jahr nicht antun“, erklärte er.