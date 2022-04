Sie ist gerade noch zu Ostern freigegeben worden, die neue vielstufige Metall-Treppe auf den Hauensteiner „Backelster“ (Backelstein). Seit 2019 war der Zugang auf die mittelalterliche Fliehburg gesperrt.

Der Backelstein ist eine der besonderen Felsformationen Hauensteins an der Westflanke des Weimersbergs. Vor rund 70 Jahren wurde die Felsen- und Burganlage erstmals durch eine Metalltreppe für Wanderer erschlossen. Lange Zeit wagten sich nur erfahrene Kletterer und mutige Buben über die verbliebenen Überreste der mittelalterlichen Burganlage und durch das „große Loch“ auf den Backelstein, der zahlreichen Forschungen der letzten Jahrzehnte zufolge möglicherweise staufischen Ursprungs ist und wohl zu den zahlreichen Vorburgen des Trifels zu zählen ist. Literarisch erwähnt wurde der Backelstein erstmals in dem Standardwerk „Die Pfalz und die Pfälzer“ im Jahre 1858. August Becker schreibt darin, er habe sich gegen Abend an der Backelsteinhalde verirrt, „wo die Uhus hausen“.

Zahlreiche Wanderer kamen bereits über Ostern zur „Wiedereröffnung“ des Backelsteins und genossen vom Felsenplateau eine Fernsicht in die Wasgau-Landschaft bis in die Höhen des Luitpoldturmes. Das alte Metalltragwerk auf den Felsen wurde neu befestigt und armiert, die alten Treppenstufen wurden entfernt und die neuen Metallstufen einzeln angefertigt. Die lange Zeit der Sperrung sei auch durch Lieferengpässe beim Rohmaterial bedingt gewesen, teilte Ortsbürgermeister Michael Zimmermann zur Wiedereröffnung mit. Er kündigte ebenfalls an, dass derzeit geprüft werde, ob die Zugangsmöglichkeit zum weiträumigen Felsplateau erweitert werden kann.