Der Weg zum Ziel ist leicht zu finden. Einfach dem Popcornduft im Wald und den Kinderstimmen folgen. Unter den Bäumen oberhalb der Felsland Grundschule warten etwa 200 Grundschul- und Kita-Kinder schon ganz aufgeregt, bis es losgeht mit der Einweihung des neuen Außenklassenzimmers.

Begonnen hat vor etwa einem Jahr alles mit einer Idee der beiden Erzieherinnen der Kita St. Franziskus. Michaela Geschwind und Manuela Zeitz waren wie so oft mit den Kindern unterwegs im Wald und auf den Wiesen oberhalb der Schule, unweit des Ortes, wo auch die Kita ihren Waldspielplatz hat. „Wir sind oft draußen mit den Kindern, um die Natur zu beobachten und die Jahreszeiten zu erleben“, sagt Zeitz. Auch die Insektenhotels und Apfelbäume des Obst- und Gartenbauvereins sind beliebte Beobachtungsobjekte im nahen Umkreis.

„Wir dachten irgendwann mal, wie schön es wäre, wenn wir hier jetzt eine Sitzgelegenheit hätten, wo man auch mal vor Ort was besprechen oder malen kann“, meint Zeitz. Als beide Erzieherinnen dann den Aufruf zur Einreichung von Bürgerprojekten der lokalen Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald Plus in der Presse lasen, haben beide nicht lange gefackelt und sich dahintergeklemmt. Die Grundschule wurde mit ins Boot geholt, die Fördervereine sowie die Ortsgemeinde. Entstanden ist ein kleines Außenklassenzimmer mit zehn kleinen Tischen und Bänken aus Baumstämmen auf dem Gelände des Festplatzes. Zur Schule hin muss man nur eine Wiese überqueren. Die Kinder haben die Tische mit ausgeschnittenen Blumen geschmückt und sind begeistert über den großen Bahnhof bei ihrer Einweihung.

Viele Unterstützer schaffen einen Ort der Zukunft

Landrätin Susanne Ganster, Verbandsbürgermeister Michael Zwick, Ortsbürgermeister Günther Feyock und die beiden Pfarrer Philipp Walter und Joachim Voss wurden von den Kindern begrüßt. Nach einem Segen, einem Lied und dem obligatorischen Durchschneiden des extradicken Bandes gab es noch eine Greifvogel-Vorführung von Falkner Xaver Burkhart aus Bruchweiler. Mit einer Premiumförderung von 2000 Euro und viel Unterstützung der Gemeinde und der Fördervereine von Schule und Kita wurde hier ein Ort für die Zukunft geschaffen, der auch von Gästen des Festplatzes oder Obst- und Gartenbauvereins genutzt werden darf. Die kleine Joudin, die nach den Sommerferien die Grundschule besuchen wird, sprach aus, was wohl die meisten der Kinder dachten: „Ich liebe den Wald – und Popcorn auch“.