Neben den Adventsfensteraktionen traten in Maßweiler auch die Felsensänger an jedem Adventswochenende auf. Ihren vierten und letzten Auftritt für dieses Jahr hatte die 16-köpfige Freizeit-Sängergruppe unter der Leitung von Thomas Nickola am Samstag auf dem Brunnenplatz in der Dorfmitte. Die etwa 50 Besucher erfreuten sich an zwölf zur Vorweihnachtszeit passenden Liedern. Die Weihnachtslieder aus dem Gesangbuch wie „Stille Nacht“ oder „Oh du Fröhliche“ hatte Nickola bewusst ausgeklammert – sie sollen dem Gottesdienst vorbehalten sein. Mit „Süßer die Glocken nie klingen“ endete das Adventssingen, passend zum Geläut der Kirchenglocken kurz nach 18 Uhr. Danach gab’s Glühwein und Tee zum Aufwärmen, dazu Christstollen und Brezeln, bereitgestellt vom Restaurant „Zur Bauernstube“. Eine nicht als unangenehm empfundene Unterbrechung erfuhr das Konzert, als die Lichterfahrt der Landwirte auf Sicht- und Hörweite am Brunnenplatz vorbeikam. Mit der Adventsfensteraktion hat man sich hinsichtlich Terminüberschneidungen abgestimmt: Acht davon gab oder gibt es in der Adventszeit, das letzte Fenster wird am Donnerstag, 22. Dezember, bei Nicole Hock in der Fabrikstraße geöffnet.