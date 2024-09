Die Felsengasse in Rieschweiler-Mühlbach ist eine kurze und sehr enge Sackgasse. Das kann im Zusammenhang mit der schwierigen Parksituation in diesem Bereich zu Problemen führen – nicht zuletzt bei Rettungseinsätzen. Das Thema beschäftigt am Mittwoch, 25. September, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus nun auch den Gemeinderat.

Die Felsengasse führt von der Hauptstraße kommend hinter der Wohnbebauung in Richtung Bushaltestelle an der Straße zur Pottschütthöhe. Zum öffentlich diskutierten Fall wurde sie vor ein paar Monaten, als ein Rettungswagen nicht in das Sträßchen einfahren konnte und ein Patient mit einer Trage von seinem Haus zum Fahrzeug transportiert werden musste. Der Mann war einige Tage später im Krankenhaus gestorben. Der Sohn hatte für die Verzögerungen beim Einsatz an der Zufahrt zur Felsengasse parkende Autos mitverantwortlich gemacht. Die Verwaltung hatte dagegen die steile Straße und die Bauart des Krankenwagens als hauptsächliche Probleme angesehen.

Nichtsdestotrotz soll nun die Parksituation in der Felsengasse neu geregelt werden. So hat der Rat über die Ausweisung von Parkplätzen und das Aufstellen eines Pollers in der Straße zu entscheiden – ein Thema, mit dem sich Gemeinde und Verbandsgemeindeverwaltung schon seit geraumer Zeit befassen.

Weiterhin auf der Tagesordnung steht der neue Bauhof der Ortsgemeinde, der im ehemaligen Rieschweilerer Feuerwehrgerätehaus in der Wiesenstraße zu finden ist: Dort muss die Stromversorgung erneuert werden. Zudem werden die Ausschüsse besetzt, sodass nach dieser Sitzung wieder alle Gremien der Ortsgemeinde handlungsfähig sein sollen.