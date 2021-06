Wanderer im Dahner Felsenland wissen jetzt genau, vor welcher steinernen Formation sie gerade stehen: Mehr als 70 Buntsandsteinfelsen und Felsformationen an Wanderwegen sind ausgeschildert worden.

Ob Geierstein, Puhlstein, Schillerfelsen, Pfaffenfelsen, Rumbergfelsen oder Schafsteine: Die imposanten Gebilde stellen sich dem Betrachter vor. Die Tourist-Information Dahner Felsenland hat mit finanzieller Unterstützung der Stiftung VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau im Dahner Felsenland über 70 Buntsandsteinfelsen und Felsformationen entlang der zwölf Premiumwege und der drei Premium- Spazierwanderwege ausgeschildert.

Schilder an den Bäumen befestigt

Damit wollten sie einen Beitrag zu einer weiteren Qualitätssteigerung des Wanderwegenetzes leisten, freut sich Verbandsbürgermeister Michael Zwick, der sich auch ausdrücklich bei der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau für die finanzielle Unterstützung bedankt. Unterstützt haben das Vorhaben auch die Untere Naturschutzbehörde, das Forstamt Wasgau und die Ortsgemeinden – auch wenn die Schilder nicht direkt an die Felsen, wie ursprünglich mal geplant war, angebracht werden konnten. Sie hätten sich dann für die Variante entschieden, in unmittelbarer Nähe der Felsen die Hinweisschilder mit Aluminiumnägeln an Bäumen zu befestigen, erklärt Ralf Neuheisel, Leiter des Forstamtes Wasgau.

Gäste und Wegepaten geben den Anstoß

Auf die Idee, die einzelnen Felsen auszuschildern, hätten sie vor allem die Gäste und Wegepaten gebracht, berichtet Jacques Noll, Leiter der Tourist-Information Dahner Felsenland; sie hätten dieses Thema immer wieder angesprochen. „Sie würden es schön finden, wenn man vor einer der bizarren Felsformation steht, diese bewundert, bildlich festhält und dann auch noch wüsste, wie der Felsen heißt.“

Das Dahner Felsenland bietet nach eigenen Angaben die meisten Premiumwanderwege pfalzweit an und ist zudem eine der wenigen Premium-Wanderregionen in Deutschland.