Immer wieder wird in Hauenstein die Forderung laut, die das Dorf umgebenden Sandsteinfelsen freizuschneiden. Dadurch sollen jene Felsen wieder sichtbar werden, die hinter dichtem Bewuchs verschwunden oder nur partiell zu sehen sind. Jetzt hat sich in der Wasgaugemeinde eine lose Arbeitsgemeinschaft aus Pfälzerwald-Verein und Pfälzer Kletterern e.V. gebildet, die das Thema forciert bearbeiten will.

Wie Walter Meyer vom PWV, der sich seit vielen Jahren engagiert, um die landschaftlichen Vorzüge seiner Heimat ins rechte Licht zu rücken, mitteilte, habe man in Zusammenarbeit mit Hans-Jürgen