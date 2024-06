Der befürchtete Abriss bleibt aus: Die Brücke über den Felsbach muss nicht neu gebaut werden. Warum das dem Ortsbürgermeister eine – aus seiner Sicht völlig ungefährliche – Mutprobe erspart.

Die Gemeinde Wiesbach hatte ein Zweitgutachten über den Zustand der Brücke in Auftrag gegeben, um den Abriss zu verhindern. Nun müssen tatsächlich nur Mängel beseitigt werden an dem Bauwerk, dem Ortsbürgermeister Klaus Buchmann nach wie vor so sehr vertraut, dass er einst angekündigte, er werde sich unter die Brücke legen, wenn ein Panzer darüberfährt. 121.000 Euro soll die Sanierung nun kosten, eine Zuwendung von knapp 77.000 Euro wurde beim Landesbetrieb Mobilität beantragt. Buchmann zeigte sich erleichtert, dass die Bürger in der Schulstraße nun nicht auch noch mit einem Brückenneubau belastet werden müssen.

Noch einiges mehr steht in den Jahren 2024 und 2025 an, für die der Wiesbacher Gemeinderat den Doppelhaushalt beschlossen hat. Zum Beispiel der zweite Teil des Schulstraßenausbaus, der fürs kommende Jahr mit 484.000 Euro angesetzt ist und für den ein Zuschuss von 60.000 Euro aus dem Investitionsstock beantragt wurde. Nach Abzug der Anliegerbeiträge belastet der Ausbau die Gemeindekasse mit rund 110.000 Euro.

Bushaltestelle soll mach Jahren ausgebaut werden

Auch der seit Jahren veranschlagte Neubau einer barrierefreien Bushaltestelle soll vonstatten gehen. Der kostet 88.000 Euro, bei Landeszuwendung von 68.600 Euro. Buchmann ist aber wenig optimistisch, dass der Neubau so richtig schnell angegangen werde.

In ihrem Haushalt hat die Gemeinde für 2024 ein Defizit von knapp 68.000 Euro eingeplant, für 2025 rechnet sie mit einem Minus von rund 48.000 Euro. In den beiden Vorjahren verzeichnete Wiesbach deutlich höhere Einnahmen als geplant bei Gewerbe- und Einkommenssteuern. Laut vorläufiger Berechnung schließt daher der 2022er Finanzhaushalt mit einem Plus von 87.000 Euro, geplant war ein Minus von 7000 Euro. Der Überschuss in 2023 beträgt 56.000 statt der erwarteten 3500 Euro.