Die Felsalbhalle ist nur noch bedingt nutzbar. Die Kreisverwaltung hat bei einer Überprüfung Mängel feststellt, die erst beseitigt werden müssen. Große Veranstaltungen können dort vorerst nicht stattfinden.

Die Felsalbhalle befindet sich derzeit „in einem nicht baurechtskonformen Zustand“, stellt die Kreisverwaltung Südwestpfalz in ihrem Prüfbericht fest. Bis die Mängel beseitigt sind, wird die maximale Besucherzahl von bisher 400 auf 200 reduziert. Den entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat einstimmig. Veranstaltungen jeder Art mit mehr als 200 Besuchern sind untersagt, so lautet die Bedingung der Kreisverwaltung. Außerdem sei es erforderlich, dass im Vorfeld der Mängelbeseitigung durch die Gemeinde präzisiert werde, wie die Halle weiter genutzt werden soll. „Wenn größere Veranstaltungen geplant sein sollten, beispielsweise an Fasching, müssen wir schauen, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen“, merkte Kupper an.

Konzept für Halle angeregt

Zur Mängelliste gehört unter anderem, dass Stühle miteinander verbunden werden müssen. Weil dies mit den vorhandenen Stühlen nicht möglich ist, müssen neue Stühle gekauft werden. Auch eine Entlüftung müsste installiert werden und ein funktionierender Blitzschutz wurde gefordert. Die Holzvertäfelung muss entfernt oder brandschutzgerecht verkleidet werden.

„Ich bin der Meinung, man sollte für die Halle ein Konzept entwickeln, wie es weiter gehen soll“, regte der Beigeordnete Willy Diemert Junior an und fügte hinzu: „Die Trulber machen es uns vor, wie man es machen kann.“ „Nicht, dass wir uns im Kreis drehen“, stimmte Peter Weishaar dem Vorschlag Diemerts zu. „Ich habe Angst, dass uns die Halle die Haare vom Kopf frisst, wir müssen kalkulieren, ob es sich noch rentiert“, so Weishaar.