Die Felsackerstraße, die zur Stambacher Grundschule führt, ist wieder für den Verkehr freigegeben. Ein kleines bisschen Wehmut gibt es aber wohl dennoch bei den Anwohnern.

Ursprünglich sollte die Felsackerstraße erst im Februar wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Eröffnung ist also drei Monate früher, als ursprünglich geplant. „Es wurde gut geplant, gut ausgeführt, es hat alles ineinandergegriffen wie ein Zahnrad. Einfach eine Top-Baustelle“, freut sich Bürgermeisterin Nadine Brinette. Die Felsackerstraße wurde auf der gesamten Länge von 300 Metern ausgebaut, Baubeginn war im Juni. Und auch die Kosten sind nicht viel gestiegen, die ursprüngliche Kalkulation für die Baustelle an sich wurde eingehalten. Einzig die Umleitung durch die Birkenstraße habe das Unterfangen teurer gemacht, so Planer Horst Wonka. „Die Umleitungsstrecke war anfänglich nicht in der Maßnahme drinnen, musste aber gebaut werden, damit auch die Kinder nicht jeden Tag durch die Baustelle in die Schule laufen mussten“, führt Brinette aus. Der Ausbau wurde über Straßenbeiträge, Fördergelder und Gemeindeanteilen bezahlt.

Und obwohl die Stambacher Anwohner mit der neuen Felsackerstraße ein überpünktliches Weihnachtsgeschenk bekommen haben, sind sie laut Brinette gleichzeitig etwas wehmütig, dass die Bauarbeiter abziehen. Zwischen den Anliegern und den Bauarbeiten habe ein durchgehend gutes Verhältnis geherrscht, die Stambacher brachten Kaffee und andere Getränke zur Baustelle, die Arbeiter stellen dafür auch mal die Mülltonnen vor die Bauabsperrungen.