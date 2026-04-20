Die Gemeinde rechnet im Etat 2026 mit einem negativen Planergebnis. Auch für 2027 erwartet der Gemeinderat ein Minus.

Für das Jahr 2026 ergibt sich ein Fehlbetrag von 387.000 Euro im Ergebnishaushalt (370.000 Euro im Finanzhaushalt). 2027 fehlen im Ergebnishaushalt 293.000 Euro (Finanzhaushalt 280.000 Euro). Als einen der Hauptgründe nannte der Erste Beigeordnete Rüdiger Eser den Wegfall der Schlüsselzuweisungen in Höhe von etwa 150.000 Euro. Deutliche Kritik äußerte er außerdem an der Höhe der Umlagen, die an Verbandsgemeinde und Kreis zu entrichten sind: zusammen 2,2 Millionen Euro. Der Kreis erhebe mit 48 Prozent den zweithöchsten Umlagesatz aller Landkreise in Rheinland-Pfalz, sagte Eser.

Positiv bewertete Eser die Zuschüsse aus dem Sondervermögen des Bundes und die Fördermittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm, die über die Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden weitergereicht werden. Durch Investitionen in die Grundschule und den Bau eines Feuerwehrhauses komme die Gemeinde „in den Genuss der Förderung“.

Die wichtigsten Investitionen

Größtes Vorhaben ist der Ausbau der Straße am Sportplatz für rund 1,4 Millionen Euro. Die Umgestaltung des Freizeitareals zum „All-Generationenpark“ ist mit etwa 350.000 Euro veranschlagt; die Gemeinde hofft auf eine Förderung von 60 bis 70 Prozent. Für den Abriss eines Hauses in der Hauptstraße sind 85.000 Euro eingeplant, 15.000 Euro sollen 2027 für einen neuen Farbanstrich am Rathaus bereitstehen.

Für ein Wertgutachten zum Hofgut Kuffenberg sind 12.000 Euro vorgesehen. Zudem plant die Gemeinde 80.000 Euro für dringende Sanierungen von Straßen- und Gehwegschäden ein. Für die Pflasterung hinter dem Bürgerhaus stehen 30.000 Euro im Plan, davon stammen 21.000 Euro aus Leader-Mitteln. Für eine Grundsanierung von Teilen der mittleren Friedhofsmauer sind 2026 10.000 Euro vorgesehen; für die Planung im Folgejahr sind 50.000 Euro eingestellt.