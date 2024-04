Der Eppenbrunner Michael Knierim führt die FDP als Spitzenkandidat in die Wahl zum Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land. Er ist seit November Vorsitzender des Verbandsgemeindeverbandes.

Auf der Liste der FDP finden sich neun Kandidaten, dazu gehören auch die beiden aktuellen Verbandsgemeinderatsmitglieder Christoph Krob und Felix Kupper. „Die FDP will auch die nächsten fünf Jahre unsere Heimat mitgestalten. Wir treten als Optimismusbotschafter an, um auch in Krisenzeiten für den Fortschritt der Region einzustehen“, so Michael Knierim in einer Pressemitteilung. Wahlkampfthemen sind unter anderem die Förderung des Tourismusangebots der Region auch über kommunale und Landesgrenzen hinaus, die Stärkung der deutsch-französischen Freundschaft und das Vorantreiben der Digitalisierung. Die Kandidaten Michael Knierim, Pascal Biedorf, Kevin Welter und Felix Kupper sind auch auf der Liste der FDP für den Kreistag zu finden.

FDP-Liste für den VG-Rat

1. Michael Knierim, Eppenbrunn, 2. Christoph Krob, Trulben-Hochstellerhof, 3. Ralf Gerz, Trulben-Hochstellerhof, 4. Monika Biedorf, Vinningen, 5. Pascal Biedorf, Vinningen, 6. Kevin Welter, Trulben-Hochstellerhof, 7. Rüdiger Kelm, Lemberg, 8. Tobias Krob, Trulben-Hochstellerhof, 9. Felix Kupper, Vinningen.