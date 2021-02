Die Jahresabschlüsse der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land sollten schneller vorliegen, die Umlage hätte in der Vergangenheit „deutlich geringer sein können“. Das sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Christoph Krob. Er kritisiert, dass ein entsprechender FDP-Vorstoß Anfang 2020 abgeschmettert wurde.

Krob stimmt der Kritik zu, die die SPD in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats geäußert hat, als die Jahresabschlüsse von 2013 bis 2016 vorgelegt wurden. Dabei kam heraus, dass die VG in diesen vier Jahren zwei Millionen Euro Überschuss erwirtschaftet hat. Wäre das früher bekannt gewesen, wäre die Umlage für die Ortsgemeinden wohl geringer ausgefallen. „Ich stimme der SPD-Fraktion vollkommen zu, wenn es darum geht, dass die Abschlüsse schneller vorliegen müssen. Sie bilden einen Teil der politischen Entscheidungsgrundlage“, so Krob. Dass die Verwaltung bei den ausstehenden Abschlüssen nun einen Zahn zulegen will, sei lobenswert.

Krob zufolge konnten die Fraktionen im VG-Rat vor der jüngsten Haushaltsberatung Fragen zum derzeitigen Haushalt stellen. „Bereits bei diesen Beratungen war klar, dass seit dem Jahr 2014 ein positiver Kassenbestand seitens der Verbandsgemeinde bestand.“ Die FDP versuchte im Februar 2020, die Umlage zu senken. Ihr Vorstoß scheiterte und wurde von SPD-Mann Heinrich Hoffmeister als unseriös bezeichnet, was Krob nun wieder aufgreift. „Ausgerechnet“ Hoffmeister bemängele jetzt die fehlende Umlagesenkung, so Krob. „Doch in einer Zeit, in der die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht abzusehen sind, wird die Hoffnung auf eine Umlagensenkung verschwindend gering.“ Der FDP-Fraktionsvorsitzende wird deutlich in seiner Kritik: „Der späte Sinneswandel ist schade. Auch wenn wir die kleinste Fraktion im Verbandsgemeinderat sind, sollten unsere Anträge nicht aus Prinzip abgelehnt werden.“