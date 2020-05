Der Kreisausschuss hat am Montag die Sanierung des seit 2007 geschlossenen Vinninger Schulschwimmbades abgelehnt. Die geschätzten Kosten von 5,7 Millionen Euro seien nicht finanzierbar, entschied der Ausschuss. Christoph Krob, Fraktionsvorsitzender der FDP im Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land, kritisiert, dass zuvor Chancen vergeben worden seien.

„Die Entscheidung nach der Vorstellung der Kosteneinschätzung war nicht überraschend. Die Chance auf eine kostengünstigere Sanierung wurde bereits vor Jahren vertan“, schreibt Christoph Krob, Fraktionsvorsitzender der FDP im Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land. „Der Landkreis möchte und kann aufgrund der Haushaltssituation diese freiwillige Leistung nicht erbringen“, ergänzte er. Vor diesem Hintergrund sei es unverständlich, dass eine Anfrage von Ortsbürgermeister Felix Kupper im April 2019 abgelehnt wurde. Der Betonbauermeister habe zusammen mit Statikern und weiteren Fachleuten unentgeltlich die Bausubstanz begutachten wollen. „So hätte man bereits vor über einem Jahr Gewissheit schaffen und öffentliche Gelder sparen können“, schreibt Krob.

Es gelte jetzt, zukunftsfähige Konzepte zu erstellen, die FDP werde sich konstruktiv an allen Lösungen beteiligen. Krob begrüßt die Bestrebungen der Verbandsgemeinde, Schwimmzeiten im Plub zu bekommen. In einer Unterrichtszeit von 20 bis maximal 30 Minuten könne aus Sicht der FDP kein qualitativ guter Unterricht stattfinden. Man könne nicht erwarten, dass alle Kinder an Schwimmkursen außerhalb der Schule teilnehmen können.

Krob kritisiert, dass das Ingenieurbüro die Reaktivierung angesichts der Kosten als „sinnlos“ bezeichnete. „Investitionen in Bildung sind nie sinnlos. Wenn wir Grundsteine legen, dass unsere Kinder zu selbstständigen Individuen mit verschiedenen Kompetenzen heranwachsen können, hat sich jede Investition gelohnt“, so Krob. Das Argument, dass die Reaktivierung gegenüber einem Neubau nicht wirtschaftlich ist, sei jedoch sinnvoll.