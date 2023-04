Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der in Hauenstein bekannte katholische Priester Rayapareddy Allam, ist in seiner Heimat Indien verstorben. Wie Pfarrer Ulrich Nothhof am Dienstag mitteilte, sei Father Allam am Montag in der indischen Großstadt Guntur an den Folgen einer Covid19-Infektion gestorben. Am Dienstag läutete für ihn das Totengeläut der Christkönigskirche. Der Geistliche wurde nur 52 Jahre alt.

Father Allam weilte seit mehr als zehn Jahren jeden Sommer in der Pfarrei St. Katharina von Alexandrien zur Urlaubsvertretung. „Mit seiner freundlichen und zugänglichen Art hat er