Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land haben knapp 30 neue Feuerwehrleute: Ende Mai haben drei Frauen und 25 Männer aus den Löscheinheiten Bechhofen, Contwig, Dellfeld, Dietrichingen, Hornbach, Käshofen, Kleinbundenbach, Kleinsteinhausen, Rosenkopf und Walshausen ihren Grundlehrgang abgeschlossen.

Der 70-stündige Truppmannlehrgang hatte im September begonnen, wurde wegen Corona im Oktober unterbrochen und im April weitergeführt. Laut dem Medienbeauftragten Holger Hell gab es ein gut durchdachtes Hygienekonzept, und niemand hat sich mit Sars-Cov-2 infiziert.

In einer Theorieprüfung und an drei praktischen Stationen mussten die künftigen Feuerwehrleute zeigen, was sie unter Lehrgangsleiter Andreas Schumacher gelernt haben: den klassischen Löschangriff, die Handhabung der tragbaren Leitern, den Umgang mit Gefahren an der Einsatzstelle, technische Hilfeleistung, wie etwas brennt und wie es effektiv mit welchen Mitteln gelöscht wird, aber auch die rechtlichen Hintergründe der Feuerwehr. „Unsere Wehrleitung um Thorsten Preyer und Andreas Glahn sowie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Björn Bernhard, und der Beigeordnete Tom Hohn verglichen es mit dem Erlangen des Führerscheins“, schildert Holger Hell. Diesen hätten die Einsatzkräfte nun erlangt, und sie können nun auf Einsätze gehen.

Außerdem haben 13 Feuerwehrleute ihre Prüfung für Flurförderfahrzeuge bestanden, darunter elf aus der Löscheinheit Contwig und zwei aus der Löscheinheit Dellfeld. Zu Flurförderfahrzeugen zählen beispielsweise Gabelstapler. Ausbilder und Prüfer war Jürgen Schlachter, ehemaliges Mitglied der Löscheinheit Contwig. Die Ausbildung umfasste sechs Stunden und lief über drei Wochen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit genutzt, unter Anleitung von Arthur Lorenz und Thomas Sefrin mit dem Stapler zu üben.

Die neuen Feuerwehrleute

Ihre Grundausbildung abgeschlossen haben Anna Weber aus Bechhofen, Lucas Lauer, Nico Weber und Simon Wycisk aus Contwig, Torben Freyler, Marcel Gessner, Jonas Glahn, Tom Glahn, Thorben Herwerth und Cedric Kessler aus Dellfeld, Laura Jahreiß und Julia Neumayer aus Dietrichingen, Cedric Sauter, Silas Watson und Marvin Euler aus Hornbach, Jan Hemm, Ben Hüther, Tim Mohrbach und Luca Schmidt aus Käshofen, Nico Regitz aus Kleinbundenbach, Silas Mehlhorn, Mario Daub und Christian Dembicki aus Kleinsteinhausen, Max Blinn und Manuel Blinn aus Rosenkopf sowie Benjamin Veith, Stefan Sprau und Philipp Bruck aus Walshausen.