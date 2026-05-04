Rund 18 Grundstücke mit Flächen zwischen 500 und 800 Quadratmetern soll das Neubaugebiet „In der Sandkaut“ haben. Wie sind die Auswirkungen auf die Kindertagesstätte?

„In der Sandkaut“ heißt das geplante Neubaugebiet im Ortsteil Höhmühlbach, für das der Ortsgemeinderat Rieschweiler-Mühlbach vor einigen Wochen endgültig die Weichen gestellt hat. Das Gremium machte im Februar den Weg frei für neue Baugrundstücke im Ortsteil, gleichzeitig wurde einem geplanten Neubaugebiet in Rieschweiler ein Riegel vorgeschoben.

Bianca Theiß vom Ingenieurbüro Dilger aus Dahn stellte dem Gemeinderat vergangene Woche die Pläne für das ins Auge gefasste Baugebiet vor. Es ist grob zwischen Garten-, Schul- und Flurstraße geplant, in unmittelbarer Nähe der Kindertagesstätte „Kuckucksnest“. Grundstücke zwischen 500 und 800 Quadratmeter Größe verteilen sich auf 17 oder 18 Bauparzellen, erschlossen wird das Gebiet durch eine Verlängerung der Schulstraße, die an die Gartenstraße angeschlossen wird. Zur nahen Flurstraße wird ein Gehweg gebaut. Wie Theiß ausführte, sind nahezu alle Haus- und Dachformen in dem Gebiet erlaubt, maximal dürfen die Gebäude 11,5 Meter hoch sein. Die Bauplätze im Gebiet sollen, ähnlich wie beim rund 20 Jahre alten Neubaugebiet „Im Flur“ am Ortsausgang Rieschweiler in Richtung Dellfeld, mit zwei Stichstraßen erschlossen werden. Das Gebiet soll zudem mit einer Grünfläche zu einem nahe gelegenen, landwirtschaftlichen Betrieb abgegrenzt werden.

Offen, ob die Kita erweitert wird

Gerhard Müller, der Leiter der Baubehörde der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wollte wissen, inwiefern der nahe Kindergarten bei den Planungen auch berücksichtigt wird. Für die Einrichtung steht eine Erweiterung im Raum, in den Plänen des Ingenieurbüros waren bereits Parkflächen für die Kita – die Parksituation ist eng vor Ort – zu erkennen. Eine Entscheidung, wie die Kita umgebaut und erweitert werden könnte, sei noch nicht gefallen, es gebe eine Machbarkeitsstudie, erwiderte Ortsbürgermeister Peter Roschy (SPD). Die Pläne waren im März 2024 bereits Thema im Rat, ein Planer hatte verschieden Varianten vorgestellt. „Ob wir erweitern, weiß ich nicht, das ist Sache des Rates“, so Roschy.