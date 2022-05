Viel war los am Sonntag im Landkreis, als zahlreiche Veranstaltungen die Menschen nach draußen lockte. Nach fast drei Jahren „Corona-Dornröschenschlaf“ erwachte auch der Dahner Obst- und Gartenbauverein beim Maifest im Lehrgarten am Sonntag wieder zum Leben. Und das gleich richtig: Knapp 1000 Besucher, über den gesamten Tag verteilt, kamen zu dem traditionellen Fest und erfreuten sich an Rebknorzen-Spießen und Saumagenburgern. In dem frisch bepflanzten Garten konnten Besucher aller Generationen außerdem Musik und Gesang der Gruppe Rock'n Rose genießen. Zahlreiche Wanderer und Biker, die im Dahner Felsenland unterwegs waren, machten spontan im Lehrgarten Station beim Fest.