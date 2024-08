Mit Spannung erwartete das Hornbacher Kerwevolk vor dem Gasthaus „Auf der Platte“ die Kerwerede – abwechselnd vorgetragen von Helen Mayer und Marcel Alt, der von sich behauptet, dank seines lautstarken Organs hierfür bestens geeignet zu sein.

Zu Beginn bekamen erst mal zwei Neuzugänge bei der Straußjugend ihr Fett weg: Philip, den man besser nicht hinters Steuer lasse, da er das große Talent besitze, mit dem Auto reihenweise Rehe umzunieten, und auch Darius, der fürs Leben gern feiere und nie vor 4 Uhr ins Bett gehe. Zurecht klopfte sich die Straußjugend auf die eigene Schulter beim Hochwassereinsatz: „Beim Hochwasser hat man das gemerkt, dass Zusammenhalt unsere Stadt bestärkt, mir Straussbuwe un -mäde ware tatkräftich zur Stelle, auf uns ist gewesen Verlass auf alle Fälle! Fascht 500 Sandsäck hamma kaaf un zu eich hehm gebrung, da is uns werklich eine gute Tat gelung! Vom alt Hohn hamma dodefür krieht e 250-Euro-Spende, das hat uns Straussbuwe un -mäde gefreit ohne Ende.“ Auf die Schippe genommen wurde auch ein Ehepaar, das eine Schiffsreise hatte unternehmen wollen, aber der Ehemann die Reisepässe hatte zu Hause liegen lassen. Ein Thema war auch die lästige Ampel an der Lauerbrücke: „Die is so unnedich wie am Papscht sei Ei, weil Audos basse do druff eh keh zwei!“

Zuvor hatte am Freitagabend Hornbachs neuer Stadtbürgermeister Thomas Hohn mit einem Fassbieranstich die Kerwe eröffnet – für ihn eine Premiere, es war sein erster offizieller Fassanstich. Deshalb hatte er sich zuvor einige Tipps auf Youtube-Kanälen geholt. Nach zwei perfekten Schlägen saß der Zapfhahn.