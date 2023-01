Das Jubiläum der Battweiler Fasnachter ist vollauf gelungen. Zur 25. Prunksitzung am Samstag sorgte der Förderverein des SV Battweiler für ein tolles Programm.

Durchs Programm führte Sitzungspräsident Sascha Blum, der sich in dem zu zehn Elfteln mit Frauen besetzten Elferrat sichtlich wohlfühlte. Vier Tanzgarden hat der SVB am Start: Die Minigarde (Charleen Klück, Dana Mayer, Lana Sewohl, Mila Sewohl, Emily Deutsch, Lilly Wendel, Hannah Liefke, Carolina Kau und Mia Zazou Lehmann, trainiert von Charlotte Klos und Zoe Honecker), die Teeniegarde (Anna-Lena Weidler, Amelie Weis, Celine Probian, Maya Bellaire, Lisa Lauer, Alessia Kiefer und Kaylee Kiefer, trainiert von Fabienne Jost, Luca Klug und Michelle Honecker), die Jugendgarde (Celina Fricker, Eva Fricker, Julia Grunder, Michelle Honecker, Zoe Honecker, Larissa Keller, Charlotte Klos, Salome Peschel und Helena Roos, trainiert von Annika Baque und Nadine Wiese) und die Funkengarde (Jeana Offenhäußer und Marie-Kristin Ehrhardt, die auch Trainerinnen sind, sowie Paula Kneip, Rebecca Gorthner, Sarah Stieß, Sarina Keller, Jasmin Knapp, Merlin Kuwerz und Saskia Steiner).

Gardetanz der Teeniegarde Foto: Laborenz

Den Auftakt bildete der Gardetanz der Minigarde. Später waren die Jüngsten mit der Teeniegarde zusammen beim Dschungelbuch-Showtanz noch mal zu sehen. Die Jugend- und die Funkengarde hatten einen gemeinsamen Auftritt im Matrosen-Showtanz auf der MS Ohmbach. Zuerst in der Bütt, respektive am Frühstückstisch, waren Zoe Honecker und Ruben Huber als streitendes Ehepaar. Nils Müller mimte einen Kleingärtner, der einen Wildschei…r hinterm Lattenzaun verblüffte und so zu einer Schippe voll Dünger für seinen Garten gekommen ist.

Janne Zimmer, Ruben Huber, Benjamin Baumann und Lukas Pfister als Kiss. Foto: Laborenz

Begegnung im Senioren-Kontakthof

Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen erklärte Peter Wendel. Dass Oma Adele (Kerstin Cölsch) mit 85 noch den Mann zum Heiraten gefunden hat, erzählte sie ihrer Enkelin Adelchen (Anna Lorang) im Senioren-Kontakthof – sprich, im Wartezimmer beim Hausarzt. Mareike Klos und Annika Baque hatten sich und dem Publikum als Frauen auf der Parkbank so einiges zu erzählen. Drei Witwen (Anna Lorang, Kerstin Cölsch und Denise Schmidt) sangen vom Verlust ihrer Männer, an dem sie nicht ganz unbeteiligt waren.

Maurice Böhr als Michael Jackson in der Hitparade. Foto: Laborenz

Dass die Prunksitzung bis 1 Uhr morgens gedauert hat, daran war vor allem die Hitparade schuld. Kaum ein Act wurde ohne Zugabe von der Bühne gelassen. Zoe Honecker, Charleen Klück und Charlotte Klos als Flippers, Jamie und Jonah Wendel als Seiler und Speer, die Straußmäde (Sarah Stieß, Michelle Honecker, Zoe Honecker, Larissa Keller, Charlotte Klos, Leonie Bäsel, Lara Bäsel, Jacqueline Jung, Jeana Offenhäußer, Emily Klos und Fabienne Jost) mit dem Ballermann-Hit „Dicht im Flieger“ und Maurice Böhr als Michael Jackson, perfekt mit Moonwalk und Griff in den Schritt. Nach der Pause tobten Ruben Huber, Benjamin Baumann, Janne Zimmer und Lukas Pfister als Kiss über die Bühne. Daniel Lenhard fühlte sich Disco als Christian Steiffen. Steffen Schwarz war Wolfgang Petry. Frivol wurde es, als Andre Homberg, David Lang, Brian Schnur, Steven Veit und Jonas Weisenstein als Lady Marmalade in Reizwäsche auftraten. Spätestens bei „Layla“ mit Marc Jugenheimer und Max Bucholz tanzte das Publikum auf den Tischen.

Drei Witwen: Kerstin Cölsch, Denise Schmidt und Anna Lorang. Foto: Laborenz

Männerballett darf nicht fehlen

Acht Bauarbeiter und ein Dixi-Klo waren das Thema des Männerballetts (Peter Wendel, Jamie Wendel, Jörg Lefebre, Detlef Schulz, Uwe Knapp, Jan Kiefer, Stefan Jung und Lutz Ehrhardt, trainiert von Anja Baier), das den letzten Auftritt des Abends hatte.

160 Gäste waren in der Konrad-Loschky-Halle dabei. Kommenden Samstag kann man sich die Prunksitzung noch einmal anschauen.