Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Start für die neue Narren-Kampagne ist am 11. November. Aber in diesem Jahr steht schon eine Woche zuvor ein besonders närrisches Wochenende bevor. Denn am Freitag feiert ein Urgestein der Fasnacht zwei Jubiläen: Elf Jahre Fasnachtsclub Felsenland (FCF) und 33 Jahre Oliver Betzer auf der närrischen Bühne. Am Samstag geht es gleich weiter: mit der Benefiz-Gala in Schönau.

Am Freitag feiert Oliver Betzer elf Jahre Fasnachtsclub Felsenland (FCF) und 33 Jahre Fastnachter Oliver Betzer und am Samstag steht die Benefiz-Veranstaltung in der Turnhalle Heilsbach