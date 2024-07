Nach einem Streit soll er seine Lebensgefährtin zu Hause am Kragen gepackt und mit einem Schraubendreher bedroht haben. So lautete am Mittwoch vor dem Zweibrücker Amtsgericht die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen einen 54-jährigen Handwerker aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.

Das Ganze soll sich am 27. Dezember 2023 gegen 22.30 Uhr zugetragen haben. Der Angeklagte ist seit ein paar Monaten arbeitslos und derzeit krankgeschrieben. Wegen eines Taubheitsgefühls in den