Decke raus, Korb geöffnet, ein kaltes Getränk geholt: So soll es am Sonntag im Lindenpark in Heltersberg aussehen, wenn das erste Picknick im Park stattfindet. Die Interessengemeinschaft Aktives Heltersberg lädt zu diesem Picknick ein. Beginn ist um 11 Uhr.

„Wir hoffen natürlich auf tolles Picknick-Wetter“, sagt Michaela Schön von der Interessengemeinschaft Aktives Heltersberg, die den Lindenpark am Sonntag, 14. Juli, zu dem machen möchte, was er für viele Heltersberger ist: ein Treffpunkt für alle. „Natürlich freuen wir uns auch auf Picknick-Teilnehmer aus anderen Orten“, ergänzt Schön.

Die Idee zum Picknick im Park entstand aus mehreren Gründen. Zum einen „wollten wir unbedingt noch eine Veranstaltung im Freien anbieten“, sagt Schön. Wir, das ist die Interessengemeinschaft Aktives Heltersberg, die aus der Arbeit im Rahmen des Projektes Zukunftscheck Dorf entstanden ist, und sich für ein liebens- und lebenswertes Dorf einsetzt. Der Lindenpark sei ein wichtiger Treffpunkt, könne aber noch stärker genutzt werden, ist sich die Interessengemeinschaft sicher. Und verbindet das auch mit dem Wunsch, dass der Lindenpark in Zukunft an mancher Ecke vielleicht ein etwas blühenderer Treffpunkt wird. „Wir möchten den Menschen mit dem Picknick im Park ihren Lindenpark auch noch mal etwas näherbringen. Vielen ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass er im Zuge des laufenden Straßenausbaus verkleinert werden muss“, sagt Schön.

Tische und Bänke sind aufgestellt

Wichtig ist den Organisatoren auch, dass die Menschen sich treffen, gemütliche Stunden im Park verbringen und miteinander ins Gespräch kommen können. Für die jüngeren Picknickgäste wird es zur Unterhaltung vor Ort auch ein Spieleangebot geben. „Es soll ein entspannter Start in die Sommerferien werden“, sagt Schön. Mitbringen müssen die Gäste eine Picknickdecke. Wer nicht auf der Decke sitzen mag, „für den sind auch Tische und Bänke aufgestellt“, erläutert Schön. Ein mit Speisen je nach Lust, Laune und Geschmack gut gefüllter Picknickkorb sollte nicht fehlen. Kühle Getränke werden vor Ort angeboten. Bier- und Cocktailgläser gibt es, alle anderen Gläser und Geschirr sind mitzubringen.

„Wir sind gespannt, wie die Idee ankommt“, sagt Schön. Die Interessengemeinschaft hat bereits mit viel Erfolg das Dorfcafé im Henselschen Anwesen wiederbelebt. „Das läuft sehr gut“, freut sich Schön. Seit April läuft es auch mit dem Kaffee im wahrsten Sinne des Wortes richtig gut. Landrätin Susanne Ganster hatte im Auftrag der Sparkasse Südwestpfalz eine Spende in Höhe von 1000 Euro überreicht, die in eine neue Kaffeemaschine investiert wurden. Am 24. Juli ist das Café noch mal geöffnet – „im August machen wir eine kurze Sommerpause“, sagt Schön. Aber zuvor wird am Sonntag im Lindenpark noch gemeinsam gepicknickt.