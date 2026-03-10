Bei einem Unfall auf der A8 bei der Anschlussstelle Contwig ist am Montagmorgen, 9. März, gegen 5.30 Uhr ein Sachschaden von etwa 7000 Euro entstanden. Ein grauer Mercedes GLK mit unbekanntem französischem Kennzeichen wechselte laut Polizei vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die Überholspur und schnitt dabei einen von hinten kommenden Seat Ibiza. Der Seat-Fahrer musste stark bremsen, wich nach links aus und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Pirmasens fort und flüchtete von der Unfallstelle, wie die Polizei weiter berichtet. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben soll der Fahrer des Mercedes bereits zuvor beim Auffahren auf die A8 die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet haben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Kennzeichen oder Fahrer des Mercedes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36915399 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.