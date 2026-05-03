Sicher zu feiern, kann teuer werden. Um immer genügend mobile Zufahrtssperren bei Festen aufstellen zu können, arbeitet Dahn zukünftig mit anderen Kommunen zusammen.

Mit einer Sonderförderung bei der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit dem Titel „Gemeinsam sicher feiern in Rheinland-Pfalz“ unterstützt das Land die Kommunen darin, die Durchführung von Veranstaltungen und notwendige Aspekte der Sicherheit – insbesondere den mobilen Zufahrtsschutz – in Einklang zu bringen. Zwanzig Förderanträge von Kommunen gingen bis zum Ende der Antragsfrist (Ende März) beim Ministerium des Innern und für Sport ein. Ende April wurden alle gestellten Förderanträge bewilligt.

Mehr Geld durch Aufteilung

Im März hatten mehrere Kommunen (Stadt Zweibrücken, Verbandsgemeinde (VG) Rodalben, VG Thaleischweiler-Wallhalben, VG Zweibrücken-Land, VG Pirmasens-Land) beschlossen, gemeinsam und mittels der Förderung zehn mobile Zufahrtssperren anzuschaffen. Bei der Antragstellung hatte die federführende Stadt Zweibrücken vom Ministerium des Innern den Hinweis erhalten, dass durch eine Aufteilung der beteiligten Gebietskörperschaften in zwei Gruppen zusätzlich zur Fördersumme in Höhe von 140.000 Euro weitere 105.000 Euro an Fördermitteln gewährt werden könnten.

In diesem Zusammenhang wird sich die Stadt Pirmasens als weitere Partnerin an der IKZ beteiligen und gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land sowie der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einen zweiten Antrag stellen. Nachdem Mitte April fast alle beteiligten Kommunen die entsprechenden Beschlüsse gefasst hatten, fehlte nur noch der Beschluss in Dahn. Dieser wurde in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Dahner Felsenland Ende April getätigt.

Details werden in Kooperationsvertrag fesgehalten

Die Gesamtsumme der Förderungen sollen allen an den zwei Gruppen Beteiligten zugutekommen. Die Kooperationspartner beider Gruppen stimmen anhand der Jahresplanung ab, wann wer wie viele mobile Zufahrtssperren benötigt. Weitere Details werden in einer Kooperationsvereinbarung separat festgehalten. Die Stadt Pirmasens wird stellvertretend für die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land sowie für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland als Projektträger den Antrag auf Förderung stellen. Ein Teil der Sperren wird in Zweibrücken, der andere in Pirmasens gelagert. Bereits beim Dahner Faschingsumzug im Februar waren solche mobilen Fahrzeugsperren zum Einsatz gekommen.