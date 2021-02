Die Freien Wähler Dellfeld (FWD) vergeben derzeit Nistkästen für Rotkehlchen, Blau- und Kohlmeisen, die bald mit der Brutzeit anfangen. Laut Karl Leiner, er ist einer der Verantwortlichen der Nistkästen-Aktion, haben sich schon um die 40 Interessenten für einen solchen Nistkasten gemeldet. So viel, dass die FWD vorerst eine Pause machen muss, damit sie die bestellten Kästen ausfahren kann.

„Warum machen wir das? Nun ja, wir schlagen hier zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen haben wir das große Problem mit dem Eichenprozessionsspinner und dem Buchsbaumzünsler, zum anderen sind die Kästen auch zum Schutz der Vögel da“, berichtete Leiner vergangene Woche im RHEINPFALZ-Telefoninterview. Die Nistkästen bauen die Freien Wähler seit drei Wochen in Eigenregie, die Anleitung haben sie beim Nabu abgerufen. Für fünf Euro geben sie die Kästen an die Dellfelder ab, wobei sie diese fünf Euro direkt an die Wildvogelhilfe weitergeben.

Rund 40 Interessenten haben sich schon für einen Nistkasten gemeldet. „Am Samstag war die Nachfrage so hoch, dass wir eine Sonderschicht einlegen mussten“, erzählt Leiner und freut sich über die hohe Nachfrage. In den kommenden Wochen soll die Aktion vorerst stoppen, damit die Initiatoren die Nistkästen auch ausliefern können. Danach, so Leiner, könnte sie aber noch mal starten. „Mal schauen, wann“, fügt er hinzu.

Laut Leiner sollen die Kästen diesen Monat in den Garten oder in den Wald – wenn man dort ein Grundstück hat – gehängt werden. Dann können die kleinen Vögel die Nistkästen schon mal begutachten. Mitte März ziehen die Tiere zur Brutzeit ein.

Beim Aufhängen der Kästen gibt es laut Leiner aber einiges Wichtiges zu beachten: „Der Kasten muss in einer Höhe von zwei bis drei Metern hängen, zwischen den Kästen soll ein Abstand von mindestens zehn Metern sein, das Einflugloch soll nicht auf der Wetterseite, sondern bestenfalls Richtung Südost zeigen, und die Nistkästen müssen selbstverständlich vor Katzen und Raubvögeln geschützt sein.“

Zudem rät Leiner, das kleine Vogelhaus zwischen September und Oktober sauber zu machen. Auf der Facebook-Seite der Freien Wähler Dellfeld gibt es weitere Informationen und sogar ein Video, wie man die Kästen richtig aufhängt.