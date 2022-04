Die Osterfeiertage bieten sich auch an, um einmal durch die Pirmasener Museen zu schlendern und die verschiedenen Ausstellungen zu besuchen.

Pirmasens lädt über die Oster-Feiertage zu einem Besuch in die Ausstellungen der Stadt ein. Im Forum Alte Post können Besucher beispielsweise am Ostersonntag bei einer Führung um 14 Uhr tiefere Eindrücke in die Daueraustellung rund um Heinrich Bürkel gewinnen. Die zweite Dauerausstellung befasst sich mit einem weiteren wichtigen Menschen der Stadt: Hugo Ball. Zudem ist im Forum Alte Post aktuell die Sonderausstellung „Zusammentreffen“ zu erleben.

Im Stadtmuseum Altes Rathaus gibt die Ausstellung „Wald, Schloss, Schuh“ Besuchern spannende Einblicke in die wechselvolle Geschichte der Siebenhügelstadt.

Infos

Öffnungszeiten: Forum Alte Post 10-17 Uhr / Stadtmuseum 14-17 Uhr / beide Museen an Karfreitag und Ostermontag geschlossen