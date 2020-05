Wie das Kita-Kind Lennard das Geschehen um das Coronavirus erlebt, erzählt Kathrin Schwedhelm in ihren Geschichten der Reihe „Lennard und die Mini-Monster“. Die Autorin ist Erzieherin und arbeitet in der Dahner Kita St. Elisabeth.

Mama sitzt an der Nähmaschine im Wohnzimmer, als Lennard hereinkommt. Neben ihr auf dem Tisch liegt ein großer Haufen Stoffstücke in den verschiedensten Farben. Lennard ist neugierig, er fragt: „Mama, was machst du denn da?“ Mama schaut von der Nähmaschine auf und erzählt: „In den Nachrichten haben sie davon gesprochen, dass wegen der Mini-Monster jetzt alle Leute, wenn sie mit Bus oder Bahn fahren oder zum Einkaufen gehen, einen Mund-Nasenschutz anziehen sollen. Das ist so eine Art Maske.“

Mama hält sich ein Stück Stoff vor Mund und Nase. „Schau mal, so in etwa sieht das aus“, sagt sie. „Warum sollen sich die Leute jetzt verkleiden? Fasching ist doch schon vorbei?“, will Lennard wissen. Mama lächelt. „Ja, das kann ein bisschen lustig aussehen, ist aber wichtig. Denn ich habe dir ja schon erklärt, dass in unserem Atem Mini-Monster sein könnten, ohne dass wir das merken. Wenn wir nun sprechen, können sie aus dem Mund fliegen und andere Leute treffen, die sie dann vielleicht richtig krank machen. Damit das nicht passiert, halten wir Abstand zu anderen und nehmen die Maske. Sie kann helfen, die Mini-Monster aufzufangen,“ erklärt Mama.

Eine richtig coole Maske

Lennard hört aufmerksam zu. Er zeigt auf den Stoff mit den roten Punkten: „Wer bekommt die Maske?“, will er wissen. „Diesen Stoff habe ich mir ausgesucht, und der mit den blauen Streifen ist für Papa“, antwortet Mama. Lennard überlegt. Auf einmal sagt er: „Wenn alle eine Maske an haben, will ich auch eine. Aber eine richtig coole.“ „Dann musst du nachschauen, ob dir ein Stoff gefällt“, meint Mama. Lennard durchwühlt den Haufen. Da ist Stoff mit Blümchen, rosa Farbe, braun gemustert, das alles mag Lennard nicht so besonders. „Darf ich dich auch überraschen?“, fragt Mama. „Von mir aus“, meint Lennard.

„Es ist Zeit für die Anprobe, komm mal her.“ Mit diesen Worten ruft Mama Lennard am nächsten Tag ins Wohnzimmer. Boah, Mama, hat wirklich eine gute Idee gehabt. Die Maske ist aus gelbem Stoff, an den Backen hat sie schwarze Streifen, und über der Nase ist sie ganz schwarz. Lennard sieht damit aus wie ein Tiger. Ein wilder Tiger. „Woahhh“, brüllt er. „Da kriegen die Mini-Monster bestimmt Angst und bleiben, wo sie sind“, freut sich Lennard. „Na, das hoffe ich doch“, antwortet Mama lächelnd.