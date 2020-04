Wie das Kita-Kind Lennard das Geschehen um das Coronavirus erlebt, erzählt Kathrin Schwedhelm in ihren Geschichten der Reihe „Lennard und die Mini-Monster“. Die Autorin ist Erzieherin und arbeitet in der Dahner Kita St. Elisabeth.

Lennard ist schon eine ganze Weile im Garten. Zuerst war er am Baumhaus und nun schaukelt er so hoch hinaus, dass er bestimmt bald die unteren Äste vom Apfelbaum berühren kann. Mindestens. „Na, Lennard, was treibst du denn so?“, will Papa wissen. „Ich bin ein Superheld und auf dem Weg zu meinem nächsten Einsatz. Ich kann nämlich fliegen, das geht schneller, wenn jemand meine Hilfe braucht. Dann düse ich los und schwupps, schon bin ich da.“ „Sehr praktisch“, findet auch Papa. So ein Superheld müsste man sein. Klettern und fliegen können und Superkräfte haben, das wäre toll. Lennard wird nun langsamer und springt mit einem Satz hinunter zu Papa. Gelandet! „Wie kann ich dir helfen?“ fragt er. „Danke, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Das heißt, die Blumen da hinten hängen ein bisschen die Köpfe. Ich glaube, sie würden sich über eine Gießkanne Wasser vom Superhelden sehr freuen“, antwortet Papa. „Wird erledigt.“ Lennard wirbelt los.

Helden sind wichtig

Später am Abendbrottisch erzählt Lennard Mama von seinem Ausflug als Superheld im Garten. „Das hört sich spannend an“, findet auch Mama. „Helden sind gerade besonders wichtig“, erklärt sie. „Helden sind immer wichtig“, meint Lennard. „Ja, gewiss, aber jetzt gerade eben besonders“, stellt Mama heraus. „Denn schau mal: Wegen der Mini-Monster läuft ja vieles anders als bisher. Da sind einige Leute krank, die deshalb ins Krankenhaus müssen. Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger tun alles, damit diese Menschen bald wieder gesund werden. Sie sind viele Stunden dort, Tag und Nacht, und tun alles, damit es den kranken Leuten besser geht. Zum Beispiel Bastis Mama.“

Basti ist Lennards bester Freund und seine Mama arbeitet als Krankenschwester, das weiß Lennard schon. Deshalb ist sie auch manchmal über Nacht bei ihrer Arbeit im Krankenhaus und Basti schläft dann bei seinem Papa im Bett, damit der sich nicht fürchtet, so allein.

Helden helfen anderen

Mama erklärt weiter: „Bastis Mama ist auch ein besonderer Held. Weil sie für andere da ist und ihnen hilft. Das ist eine sehr wichtige Arbeit. Genau so, wie die Leute aus dem Supermarkt, die schauen, dass wir alles einkaufen können, Lieferanten, die Lebensmittel mit dem Lkw bringen. Oder der Postbote, der viel mehr Pakete austragen muss als sonst, weil die Leute weniger zum Einkaufen fahren sollen. Polizei und Feuerwehr ja sowieso, auch die Müllabfuhr, die immer kommt, selbst wenn viele gerade von zuhause aus arbeiten. So viele Superhelden.“

Das hat Lennard gar nicht gewusst! Aber am tollsten findet er, dass Bastis Mama auch einer ist. Nur fliegen kann sie wohl nicht – zumindest hat es noch keiner gesehen.