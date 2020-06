Wie das Kita-Kind Lennard das Geschehen um das Coronavirus erlebt, erzählt Kathrin Schwedhelm in ihren Geschichten der Reihe „Lennard und die Mini-Monster“. Die Autorin ist Erzieherin und arbeitet in der Dahner Kita St. Elisabeth.

„Nach der Werbung seht ihr in einer neuen Folge ...“ wird im Fernseher gerade angekündigt, als Mama ihn ausschaltet. „Lennard, das ist jetzt genug für heute“, sagt sie. „Ooooch, nein, es geht doch gleich weiter, die Schatzsucher wollen die verborgene Höhle finden und dort ...“, protestiert Lennard. „Du siehst schon den ganzen Nachmittag fern. Ich finde, es ist jetzt genug“, sagt Mama und geht in die Küche.

Menno! Lennard ist sauer. Er nimmt ein Kissen und schmeißt es auf den Sessel. Gerade war es so spannend. Und was soll Lennard auch sonst machen? Draußen regnet es die ganze Zeit, darum kann Lennard nicht in den Garten. Nicht mal Basti darf zu Besuch kommen. Wegen der Sache mit den Mini-Monstern. Dabei hat der immer so gute Ideen. Kein Basti, keine Idee. Langeweile.

„Nur wenn du mutig bist“

Da kommt Papa die Tür rein. Wegen der Mini-Monster kann er sich nicht mit den anderen Papas treffen, zum Vatertag. Das ärgert ihn, und deshalb ist Papa schon den ganzen Morgen im

Arbeitszimmer verschwunden. „Mama ist gemein“, schimpft Lennard und erzählt Papa, warum der Fernseher jetzt aus bleiben soll – und das, wo Papa sich gerade in den Sessel gesetzt hat und vielleicht einschalten wollte? „Mhm“, Papa denkt nach. „Was war denn so spannend?“, will er dann wissen. Lennard erzählt von der Höhle und der Suche nach dem Schatz.

„Das habe ich früher auch gerne gemacht“, sagt Papa dann. „Was denn?“, will Lennard wissen. „Na, Schatzsuche.“ „Aber – es regnet“, entgegnet Lennard. Papa überlegt, dann wühlt er in der Schublade und leuchtet Lennard mit der Taschenlampe an. „Wer lässt sich davon aufhalten? Kommst du mit? Aber nur, wenn du mutig bist“, meint Papa. Klaro ist Lennard mutig, schließlich ist Papa dabei, als sie die Treppe zum Speicher hochsteigen.

Geheimnisvolle Kiste

Das Licht bleibt heute aus, und so leuchtet nur die Taschenlampe wie ein tanzender Kegel zwischen den Kisten hin und her. Lennard war noch nie bei so einer Dunkelheit auf dem Dachboden. Es riecht anders als in der Wohnung, und dann streift ihn etwas an der Backe. „Arghhh“, ruft Lennard. Nur eine Spinnwebe. Davon lässt sich doch ein Abenteurer nicht abschrecken, oder?

Lennards Herz klopft ganz laut. „Was suchen wir?“, fragt er. „Einen Schatz, ist doch logo“, antwortet Papa. „Wo ist denn ...“ „Halt, gib mir deine Hand“, so ist das Lennard lieber. Zwischen dem Tannenbaumständer und Lennards altem Kinderbett quetschen sie sich durch. „Aha“, sagt Papa zufrieden, und Lennard muss mal mit der Lampe leuchten, während Papa in einen Karton hineinspitzelt. Diese große Box nehmen sie jetzt mit runter.

Einen echten Schatz gefunden

Lennard leuchtet den Weg zurück durch die Dachbodenhöhle, und Papa trägt die geheimnisvolle Kiste. Das ist ziemlich spannend, was mag wohl drin sein? In Lennards Zimmer angekommen, stellt Papa den Karton ab. Er ist ein bisschen staubig, aber echte Abenteurer stört das natürlich nicht. Endlich packt Papa die Kiste aus: „Da ist sie, meine alte Autorennbahn.“ Papa zeigt Lennard, wie man die Teile zusammensteckt. Tatsächlich, die Autos fahren noch! Toll, was Papa für Spielzeug hatte, als er ein kleiner Junge war.

Da ruft Mama: „Ich suche euch schon im ganzen Haus. Was macht ihr denn?“ „Wir haben einen Schatz gefunden, ganz in echt, er war die ganze Zeit hier, und wir haben es gar nicht gewusst“, antwortet Lennard. „Ja, so kann man das auch sagen“, meint Papa und drückt Lennard fest an sich.