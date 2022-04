Im Dynamikum lernen Besucher allerlei Wissenswertes rund um naturwissenschaftlich-technische Phänomene – und das auf spielerische Weise.

Das Science Center beschäftigt sich mit spannenden Themen rund um die Naturwissenschaften, Technik und Sport. In dem Mitmachmuseum können sowohl Erwachsene als auch Kinder an praxisnahen Beispielen die Gesetze der Physik kennenlernen. Aufgeteilt in Bereiche wie „Bewegte Masse“, „Schnelle Natur“ oder „Menschenkräfte“ wird naturwissenschaftlich-technischen Phänomenen mit Hilfe von circa 160 Exponaten auf den Grund gegangen, die spielerisch durch Hüpfen, Rennen, Schaukeln und mehr erforscht werden können.

Weiter geht es mit der Aktivität auch außerhalb des Dynamikums, im angrenzenden Strecktalpark. Dort wartet unter anderem eine Disc-Golf anlage auf die Besucher. Auf 15 Bahnen müssen die Spieler versuchen, ein Frisbee in einen Fangkorb zu werfen. Wer genug hat von Aktivitäten, findet im Park zudem genügend Möglichkeiten zum Entspannen.

Infos

Adresse: Im Rheinberger Fröhnstraße 8, 66954 Pirmasens

Öffnungszeiten: Während der Osterferien von 10-17 Uhr

Preise: Erwachsene 11 Euro, Kinder ab 6 Jahren 9,50 Euro

Kontakt: 06331 239 43 0