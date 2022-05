„Verrückt auf Morgen“ heißt die Kampagne, mit der die deutschen Biosphärenreservate ihre Relevanz bekannt machen und ihre Mission voranbringen wollen: für eine nachhaltige Zukunft auf unserem Planeten einzustehen. Die Kampagne für die Biosphärenreservate Deutschlands startete im Pfälzerwald, in der Südwestpfalz sind einige Veranstaltungen geplant.

„Es ist eine große Leistung, die hier durch die verschiedenen Projekte und Aufgaben in Zusammenarbeit mit vielen Menschen erbracht wird. Wir sind froh, dass das Biosphärenreservat als Einrichtung des Bezirksverbands Pfalz diese wichtige Funktion übernimmt. Das ist von Bedeutung für die Region und darüber hinaus“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Bezirkstags Pfalz, Ruth Ratter (Deidesheim), anlässlich des Auftakts zur Kampagne „Verrückt auf Morgen“ in Burrweiler. In 18 Schutzgebieten in Deutschland verändern die Unesco-Biosphärenreservate die Welt mit innovativen Ideen, um ein nachhaltiges und klimafreundliches Miteinander von Mensch und Natur zu ermöglichen. Sie erproben das Leben von morgen, damit eine gemeinsame Zukunft auf diesem Planeten gelingen kann. Mit der Initiative „Verrückt auf Morgen“ wird das bekannt gemacht und angeregt.

„Verrückt auf Morgen“ ist eine Initiative der 18 deutschen Biosphärenreservate, die mit einem Morgenspaziergang in allen Schutzgebieten startet. Im Pfälzerwald führte der morgendliche Spaziergang von Burrweiler hinauf zur St. Anna-Kapelle. „Wir können unsere Aufgabe, eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung zu sein, nur mithilfe der Unterstützung vieler meistern, seien es Ehrenamtliche oder auch Hauptamtliche sowie Politikerinnen und Politiker, Menschen, die mit anpacken, sich engagieren und die Ziele des Biosphärenreservats in ihrer Arbeit und ihrem Tun mitdenken“, sagte die Biosphärenreservats-Direktorin Friedericke Weber.

Für nachhaltige Zukunft einstehen

Mit der Kampagne „Verrückt auf Morgen“ möchten die deutschen Biosphärenreservate ihre Mission voranbringen: für eine nachhaltige Zukunft auf unserem Planeten einzustehen. Mit einem Mitmachwettbewerb, einer Roadshow mit über 60 Veranstaltungen durch ganz Deutschland und vielen Online-Aktivitäten bringen die deutschen Biosphärenreservate ihre wichtige Aufgabe ins Bewusstsein der Menschen.

Schirmherr ist Kult-Regisseur Detlev Buck. Mit seinem 2006 im Biosphärenreservat Schaalsee gedrehten Kinderfilm „Hände weg von Mississippi“ hat Detlev Buck eine ganz besondere Verbundenheit zu den Unesco-Biosphärenreservaten: „Automatisch bleibt die Umwelt nicht schön. Dafür muss man immer neu antreten. Das Gute ist, dass wir die Verantwortung nicht abgeben wie im Metaversum, sondern gleich um die Ecke so viel zu entdecken haben“. Buck, Bauernsohn und gelernter Landwirt aus Nienwohld in Schleswig-Holstein, ist davon überzeugt, dass das nur gemeinsam geht und setzt die Aufmerksamkeit bei allen Mitmenschen für die wunderschönen Orte, die in dieser Initiative im Mittelpunkt stehen.

Klimafreundliches Miteinander

Von Rügen bis zum Berchtesgadener Land und vom Bliesgau im Saarland bis zur Schorfheide in Brandenburg: In 18 Biosphärenreservaten in Deutschland verändern engagierte Leute die Welt mit innovativen Ideen, um ein nachhaltiges, ressourcenschonendes und klimafreundliches Miteinander von Mensch und Natur für uns alle zu ermöglichen.

Die Biosphärenreservate sind Modellregionen der Zukunft, die das Leben von morgen erproben. Wie sie das konkret machen und was daran verrückt ist, wird auf der Website der Kampagne unter www.verrueckt-auf-morgen.de unter anderem anhand von 18 Testimonials aus den Biosphärenreservaten und von filmischen Reportagen dargestellt. Hier finden sich drei Beispiele aus über 270 Projekten, die die Biosphären-Teams zusammen mit den Menschen vor Ort und Partnerorganisationen und -unternehmen vorantreiben. Eines davon ist das deutsch-französische Projekt „Gärten für die Artenvielfalt – Jardiner pour la biodiversité“ des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen, Deutschlands einzigem grenzüberschreitenden Biosphärenreservat.

Wettbewerb, Roadshow, Bauernmärkte

Auch Schülerinnen und Schüler und weitere engagierte junge Menschen stecken seit Wochenbeginn ihre Köpfe im Rahmen des Kampagnen-Mitmachwettbewerbs zusammen. Willi Weitzel, als Fernsehmoderator unter anderem bekannt für „Willi will’s wissen“, sitzt in der Jury des Mitmachwettbewerbs und freut sich schon, drei Gewinnerinnenprojekte mit auszuwählen, die in ihren Ideen genauso spannend sein werden, wie die Biosphärenreservate selbst.

In 60 deutschen Orten laden die Biosphärenreservate die Menschen ein, sie auf einer „Verrückt auf Morgen“-Roadshow kennenzulernen. Im Biosphärenreservat Pfälzerwald ist die Kampagne mit einem großen Hingucker zu den deutsch-französischen Biosphären-Bauernmärkten in Neustadt am 15. Mai, in Rumbach am 10. Juli, in Grünstadt am 25. September sowie zum Abschluss des Projekts „Sternenpark Pfälzerwald“ in der nächsten Woche am 22. Mai in der Gemeinde unter den Sternen Rumbach präsent.

Zum Abschluss der Kampagne treten alle Biosphärenreservate im November im Bundestag in Berlin an und unterstreichen die politische Wichtigkeit für ein nachhaltiges Morgen von Mensch und Natur.