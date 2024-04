Rainer Peifer bewirbt sich für die Freie Wählergruppe Donsieders um das Bürgermeisteramt. Der Verein hat sich zur Kommunalwahl neu aufgestellt. Peifer führt auch die Liste für den Gemeinderat an.

Die FWG hat auf ihrer Gemeinderatsliste eine Mischung aus erfahrenen, langjährigen Mitgliedern des Gemeinderates und jungen, ambitionierten Menschen versammelt. Die FWG möchte rein im Ort agieren und sich unparteiisch für die Zukunft der Gemeinde und das Wohl der Bürger einsetzen. Diese sollten mehr gehört und in weitreichende Entscheidungen einbezogen werden, teilte die FWG mit.

Die bei der Wahl als Wählergruppe Peifer geführte FWG möchte keine Versprechungen machen, die nicht haltbar sind. Stattdessen setzt sie sich für die Stärkung der Dorfgemeinschaft ein und möchte, wie in früheren Zeiten, durch persönliches Engagement, Zusammenhalt und Eigenleistungen die vorhandenen Ideen zur Zukunftsgestaltung von Donsieders bestmöglich umsetzen. Ob der aktuell ausgeglichene Haushalt der Gemeinde auch zukünftig gehalten werden kann, sei laut FWG fraglich. Schließlich seien dringende Sanierungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden sowie Ortsstraßen, die seit Jahren anstehen, schnellstmöglich in Angriff zu nehmen. Die erforderlichen Mittel sind für kleine Gemeinden nur sehr schwer aufzubringen. Hierbei sei man auf Fördermittel des Landes angewiesen, so die FWG.