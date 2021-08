Am Samstag verhinderten Polizeibeamte der Autobahnpolizei Kaiserslautern gleich fünf Fahrten unter Alkoholeinfluss als sie an der Raststätte Waldmohr in Fahrtrichtung Saarbrücken kontrollierten. Fünf Lkw-Fahrer nutzen offenbar ihr Pause übermäßigen Alkoholkonsum. Die Tests ergaben 1,74 bis 2,75 Promille.