In Bottenbach besteht Bedarf an Bauland. Zunächst sollen nun fünf Bauplätze auf Gemeindegrund in der Nähe des Sportplatzes entstehen. In einem zweiten Schritt könnten über 30 weitere folgen.

Bereits in seiner Sitzung im Juli hatte der Rat über mögliche Neubaugebiete diskutiert. Zwei Flächen wurden ins Visier genommen, auf denen insgesamt 37 Bauplätze geschaffen werden könnten. Die ersten fünf werden nun im Gebiet „Großer Busch II“ entstehen. 32 weitere könnten „Auf dem Kälbling“ vor dem Ortseingang aus Richtung Vinningen angelegt werden.

Am Donnerstagabend hat Architekt Horst Wonka aus Nünschweiler dem Gemeinderat vier Varianten für die Gestaltung des kleinen Baugebietes vorgestellt. Neben der Beseitigung von Niederschlagswasser waren zudem die weitere Nutzung der Lagerhalle der Gemeinde, der Spielplatz und ein vorhandener Gastank mit verpachteter Fläche bei der Planung zu beachten. Der Gemeinderat entschied sich für die Variante, bei der die Häuser am weitesten von Bauhof, Spiel- und Sportplatz entfernt sind.