Schon lange ist es her, dass die Schweixer Kinder auf dem Spielplatz an der Grenzlandhalle spielen konnten. Aber das Warten hat bald ein Ende. Das ist unter anderem den freiwilligen Helfern zu verdanken, die am Samstag fünf neue Spielgeräte im Wert von 14.000 Euro installiert haben.

Über ein halbes Jahr müssen die Kinder bereits auf den Spielplatz verzichten. Im Herbst wurde er wie jedes Jahr bis zum Frühjahr gesperrt. Dann sollten die fünf neuen Geräte eigentlich