Für „viel, viel zu klein“ hält die Architektin die Grundschule. Diese muss erweitert werden. Ein Ausbau wird die Verbandsgemeinde wohl Millionen Euro kosten.

Um alle Vorschriften zu erfüllen, müsste die Grundschule in Rieschweiler-Mühlbach verdoppelt werden, sagte Natascha Korn vom Architekturbüro Werkgemeinschaft Landau im Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Diese hatte wegen anhaltend hoher Schülerzahlen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Studie habe gezeigt, dass ein Investitionsvolumen von bis zu neun Millionen Euro nicht auszuschließen wäre. Doch für Kostenschätzungen brauche es genauere Untersuchungen, so Korn.

Die Ganztags-Grundschule in Rieschweiler-Mühlbach wird von 111 Kindern besucht. Auch in Zukunft wird sie dauerhaft sieben, eher acht Klassen haben. In Nünschweiler, das zum Schulbezirk gehört, entsteht zurzeit ein Neubaugebiet; ein weiteres soll in Rieschweiler-Mühlbach folgen.

Wenig Möglichkeiten zur Erweiterung

Die sechs großen Klassensäle sind mit moderner Technik ausgestattet. Im Dachgeschoss – Dach und Fassade wurden erneuert – wurde eine Lehrerwohnung zu Zusatzräumen ausgebaut. Einen Kellerraum nutzt die Bläserklasse. Mit Ausnahmegenehmigung der ADD wird die Bibliothek der Gemeinde als Klassenraum genutzt. Laut Schulbaurichtlinie fehlen ein Mehrzweckraum, zwei Klassensäle und zwei Räume für die Ganztagsschule. Zudem sind die Lehrer- und Verwaltungsbereiche zu klein.

Korn warnte vor dem steilen, engen Weg hoch zur Schule. Besonders gefährlich sei die enge Zufahrt. Die Architektin lobte das „wunderschöne alte Gebäude“, an das eine Pausenhalle mit Sanitärtrakt angebaut ist, mit Anschluss an die Sporthalle. Die Schule ist nicht ganz barrierefrei. Der schönste Raum, meinte Korn, sei aktuell der Heizungs- und Technikraum. Das Gelände biete wenig Möglichkeiten zur Erweiterung. Die räumliche Enge werde Bauarbeiten zu einer teuren Herausforderung machen.

Probleme mit dem Lichteinfall

Diese Gegebenheiten nahm das Büro als Grundlage, um verschiedene Ausbauvarianten zu entwerfen. Deren erste wäre ein einstöckiger Anbau, sehr dicht an der Sporthalle. Wirtschaftlich wäre das die günstigste Lösung, brächte aber nur zwei Klassenräume. Im Bestandsgebäude müsste dann einiges verschoben und umgebaut werden. Und die Fluchtwegsituation bliebe schwierig. Erste Kostenannahmen bewegen sich bei 4,8 Millionen Euro.

Auf 5,7 Millionen Euro ist Variante zwei veranschlagt, die einen zweigeschossigen Anbau vorsieht. Auch hier gibt es mehr Nach- als Vorteile. Probleme gäbe es dort mit dem Licht. Besser gelöst wäre das bei Variante drei (5,3 Millionen Euro), die gleichfalls einen zweistöckigen Anbau vorsieht, aber auch ein Atrium, über das Licht ins Haus kommt und das auch einen richtigen Schuleingangsbereich schaffen würde, den es derzeit nicht gibt. Bei dieser Variante wäre ein etwas weniger starker Eingriff ins Dachgeschoss nötig; ein Aufzug würde die Barrierefreiheit verbessern.

Pausenhof ohnehin zu klein

Wie gut dieser Variantenvorschlag in der Realität funktionieren kann, müsse erst geprüft werden, so Korn. Zum Beispiel würde dann der ohnehin zu kleine Pausenhof noch kleiner.

Bei Variante vier (4,9 Millionen Euro) würde der aktuelle Pausenhof mit Toiletten abgerissen; dort würde dreigeschossig neu gebaut. Allen vier Varianten ist gemeinsam, dass die Grundschule während der Bauzeit ausgelagert werde müsste.

Gleich woanders ganz neu bauen?

Oberhalb der Turnhalle gibt es noch drei freie Flächen, die der Verbandsgemeinde gehören. Zusammen sind sie groß, aber nicht groß genug für einen kompletten Schulneubau. Das wäre die Variante fünf – in einer großen und einer kleinen Version. Ein zweites Schulhaus dort wäre zusammen mit dem bestehenden Gebäude zu nutzen. Allein für den Neubau müsste man sechs Millionen Euro veranschlagen, sagte Korn. Und die Gebäude wären nicht verbunden; der Neubau am Hang stünde elf Meter tiefer als die aktuelle Schule. Zudem gäbe es dann künftig doppelte WC-Anlagen – nämlich im Alt- und im Neubau. Und wenn die Nachbarn eine dreistöckige Wand vor sich hätten, stelle sich die Frage, ob das Ganze überhaupt genehmigungsfähig ist.

Ob es nicht sinnvoller wäre, die Schule gleich anderswo komplett neu zu bauen, fragte Maria Weber im Schulträgerausschuss. Diese Möglichkeit, so Natascha Korn, sei nicht untersucht worden. Ein Neubau an anderer Stelle könne aber kostengünstiger sein als die Variante fünf.