Im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen, einer Altenpflege-Einrichtung des Diakoniezentrums Pirmasens, wurden fünf Corona-Fälle bestätigt. Das teilte das Diakoniezentrum am Donnerstag mit. Zwei Mitarbeiter und drei Bewohner wurden laut Kreisverwaltung positiv getestet.

Zunächst wurde das Coronavirus Sars-CoV-2 bei einer Bewohnerin festgestellt, die bei der stationären Aufnahme ins Krankenhaus routinemäßig getestet wurde. Die Frau war aus Gründen, die nichts mit dem Coronavirus zu tun hatten, ins Krankenhaus verlegt worden, Symptome hatte sie keine gezeigt, teilte das Diakoniezentrum mit.

Schnelltests bestätigen vier weitere Fälle

Nachdem der im Krankenhaus durchgeführte POC-Schnelltest positiv ausgefallen war, hatten die Verantwortlichen im Haus Bethesda umgehend die Testung aller unmittelbaren Kontaktpersonen der Bewohnerin veranlasst, also beispielsweise der Pfleger sowie der Tischnachbarn. Diese wurden noch am selben Abend per Schnelltest getestet. Dabei wurden vier weitere Corona-Fälle – zwei Mitarbeiterinnen und zwei Bewohner – ausfindig gemacht, ebenfalls ohne einschlägige Symptome. Inzwischen wurden die Schnelltest-Ergebnisse per PCR-Test durch das Gesundheitsamt bestätigt, so das Diakoniezentrum.

Das Gesundheitsamt habe zwar keine weiteren Testungen angeordnet, zum Schutz der Bewohner und der Belegschaft habe man sich jedoch dazu entschlossen, alle Mitarbeiter von Haus Bethesda sowie alle im betroffenen Wohnbereich untergebrachten Personen zu testen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Das Haus Bethesda hat insgesamt 112 Plätze und umfasst drei Wohnbereiche, teilte Stefanie Eyrisch, Geschäftsbereichsleitung Zentrale Dienste des Diakoniezentrums Pirmasens, auf Nachfrage mit. Im betroffenen Wohnbereich leben zurzeit zwischen 30 und 40 Personen.

Wohnbereich steht unter Quarantäne

Aufgrund der bestätigten Covid-19-Fälle mussten die Besuchs- und Hygieneregeln im betroffenen Wohnbereich angepasst werden. Aktuell sind dort keine Besuche möglich. Die weiterführenden Maßnahmen wurden laut Diakoniezentrum sowohl mit der zuständigen Beratungs- und Prüfbehörde als auch mit dem Gesundheitsamt Südwestpfalz abgestimmt. Für die anderen Wohnbereiche gelten laut Eyrisch die üblichen Besuchsregeln.

Wie Kreissprecher Thorsten Höh mitteilte, sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz derzeit noch zwei weitere Corona-Fälle in Senioreneinrichtungen bekannt, beide in Zweibrücken.