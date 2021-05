Die Bottenbacher Baugebietserweiterung am Großen Busch ist einstimmig als Satzung beschlossen. Im nächsten Schritt wird das Gebiet vermessen, dann startet bereits die Erschließung.

Fünf Bauplätze mit Flächen zwischen 500 und 550 Quadratmetern sollen in der Erweiterung ausgewiesen werden. Laut Planer Horst Wonka liegen die Bauplätze in einem „allgemeinen Wohngebiet“. Das heißt, dass auch nicht störende Betriebe in ein Haus einziehen dürfen - beispielsweise ein kleiner Friseursalon. Zwischen den bestehenden und den neuen Bauplätzen soll zudem ein Kanal für Regenwasser gebaut werden, über den das Wasser erst in einen neuen Teich und dann kontinuierlich abgeleitet wird.

Schottergärten nicht verboten, aber unerwünscht

In puncto Garten gibt es Einschränkungen: So sollen sämtliche nicht bebaute Grundstücksflächen möglichst bepflanzt werden. Schottergärten an sich sind nicht verboten – laut Wonka ist das nicht zulässig – sollen jedoch vermieden werden. Die fünf Bauplätze sollen nun verkauft werden, laut Bürgermeister Klaus Weber sollen die künftigen Häuslebauer nach bestimmten Kriterien ausgesucht werden, etwa danach, ob sie aus dem Dorf kommen.