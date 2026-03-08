Vorerst ist keine neue Inventur im Gemeindewald nötig. Daher wird das neue Forsteinrichtungswerk in Großsteinhausen um zwei Jahre verschoben.

Ein Forsteinrichtungswerk sei vergleichbar mit einer Inventur im Wald, erklärte Alexander Mayer, Förster in Großsteinhausen, in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Eigentlich müsse alle zehn Jahre ein neues Forsteinrichtungswerk erstellt werden. Man könne die Frist aber auch hinauszögern. Beim Forstamt sei das gang und gäbe, so Mayer. Ein neues Forsteinrichtungswerk sei für ihn nur dann sinnvoll, wenn es große strukturelle Veränderungen im Wald gibt. Als Beispiel nannte er Wälder im Westerwald, wo Hunderte Hektar Wald vom Borkenkäfer befallen seien. „Hier in Großsteinhausen hat sich der Wald aber eher verbessert als verschlechtert“, bilanzierte Mayer. Zudem würde bei einem neuen Forsteinrichtungswerk womöglich der maximale Hiebsatz steigen. Der Förster plädiert jedoch dafür, lieber weniger Holz zu machen.

Einstimmig hat Großsteinhausens Rat dafür gestimmt, das neue Forsteinrichtungswerk um zwei Jahre zu verschieben. Übrigens: Die Kosten für ein neues Forsteinrichtungswerk werden laut Mayer zu 100 Prozent gefördert. Nur die Mehrwertsteuer müsse von der Gemeinde bezahlt werden.