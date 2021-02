2021 sollen im Dellfelder Gemeindewald rund 500 Festmeter Holz eingeschlagen werden. Der Gemeinderat stimmte am Dienstag einstimmig zu. Revierförster Jürgen Leis appellierte, die Nachhaltigkeitsförderung von 10 000 Euro in die Wegeunterhaltung zu investieren.

„Es sind verrückte Zeiten, nicht nur wegen Corona. Auch die Natur spielt verrückt“, sagte der Förster. Vor allem die vergangenen zwei Jahre hätten gezeigt, dass der Wald in Gefahr ist – einerseits wegen des Käferbefalls an der Fichte, andererseits hätten die Bäume 2020 durch die Hitzetage sprichwörtlich einen Sonnenbrand bekommen.

2019 wurden laut Leis in Dellfeld 850 Festmeter Holz eingeschlagen. 31 000 Euro wurden damit auf dem Holzmarkt erwirtschaftet – davon gehen aber noch Kosten für Arbeiter und Waldbewirtschaftung ab. Für 2020 steht laut Leis die Schwarze Null am Ende der Einnahme-Ausgaben-Liste. Der Grund: Wegen des Borkenkäfers sind die Preise auf dem Holzmarkt regelrecht eingebrochen. Deswegen ist Leis auch dafür, vorerst in Dellfeld keine Fichten mehr zu fällen und lieber abzuwarten, wie sich der Holzpreis entwickelt.

Die Nachhaltigkeitsförderung, bei der Dellfeld rund 10 000 Euro erhält, würde Leis am liebsten in den Wald reinvestieren, genauer gesagt in die Wegeunterhaltung. „Es wäre sonst schade um die 10 0000 Euro“, so Leis. Fürs anstehende Forstjahr rechnet Leis erneut mit einer Schwarzen Null.