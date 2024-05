Mit rund 5000 Euro unterstützt der Dahner Förderverein zur Lebensrettung ein Simulationstraining und Anschaffungswünsche des Rettungsdienstes.

3620 Euro wendet der Verein für ein zweitägiges Simulationstraining für Rettungsdienstpersonal und Notärzte für geburtshilfliche Notfälle und die Neugeborenenversorgung im Diakonissenkrankenhaus in Speyer auf. Bedingung ist, dass zehn Personen teilnehmen, die auch eine angemessene Eigenbeteiligung aufbringen. Die Geburt im Rettungsdienst ist zwar ein seltenes Ereignis, aber umso wichtiger ist eine solide Wissensbasis bei den Beteiligten, begründete der Verein die Unterstützung.

Zudem unterstützt der Förderverein mit 850 Euro die Anschaffung eines Trainingsmodells, um die Punktion eines Röhrenknochens speziell am Oberarm zu üben. Für 600 Euro ermöglicht er den Kauf von Verbrauchsmaterial wie Wärmedecken und Kartuschen für das vom Verein finanzierte Blutgasanalyse-Gerät der Notärzte.

Der Förderverein zur Lebensrettung ist 2006 aus dem Förderverein des Dahner Krankenhauses nach dessen Schließung entstanden. Nachdem in der weitläufigen Region ohne Krankenhaus die Wege für Rettungsfahrzeuge und Notärzte noch weiter wurden, hat sich der Verein den Zweck gegeben, die medizinische Notfallversorgung zu fördern, insbesondere durch die Unterstützung des Notarztstandorts Dahn und der DRK-Rettungswachen in Dahn und Hauenstein. Seither hat der Verein mit rund 340 Mitgliedern rund 138.000 Euro aufgebracht. Dazu zählte etwa die 2008 begonnene Anschaffung von Defibrillatoren zur Versorgung der Ortsgemeinden mit den lebensrettenden Geräten, für die 25.000 Euro aufgewendet wurden. Fortbildungen für Rettungskräfte unterstützte der Verein mit insgesamt 19.000 Euro, in die Geräteausstattung wurden 89.000 Euro investiert.

Spenden

Förderverein zur Lebensrettung, IBAN: DE23 5489 1300 0070 8861 03