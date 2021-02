Wer etwas zur Dorfentwicklung beitragen will, kann für sein Projekt EU-Fördermittel aus dem Leader-Topf bekommen. Kommunen, Vereine oder Privatleute können sich bewerben.

Kleine Projekte bis 20.000 Euro Kosten können in der Leader-Region Pfälzerwald plus wieder gefördert werden. Dafür stehen 165.000 Euro zur Verfügung. Zuletzt wurden vor allem Projekte gefördert, die zur Dorfentwicklung beitragen, etwa der Ausbau von Spielplätzen zu Mehrgenerationenplätzen, der Einbau von Treppenliften und Ausstattungsgegenstände für Dorfgemeinschaftshäuser. Nach Einschätzung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald sind wegen der Terminvorgaben vor allem Anschaffungen realistisch. Anträge stellen können Kommunen, Vereine und Verbände sowie Private. Die Frist für die Einreichung von Projektsteckbriefen endet am 19. März. Am 15. April werden Projekte ausgewählt, am 15. Oktober endet die Frist für die Schlussabrechnung. Infos gibt es unter www.pfaelzerwaldplus.de, außerdem bei Monika Satory und Ute Weisbrod-Mohr, Telefon 06331/809-343 /-309 oder E-Mail: kontakt@pfaelzerwaldplus.de.