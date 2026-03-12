Das ehemalige Sportheim in Winterbach wird zum Mehrgenerationenhaus. Der Spielplatz erhält eine Kletterpyramide.

Winterbach erhält aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz eine Förderung von 55.000 Euro. Ein Teil der Mittel fließt in die Sanierung der Toilettenanlage im ehemaligen Sportheim des SC Winterbach sowie in die Anschaffung einer Kletterpyramide.

Die Montage der Sanitäreinrichtungen in der Toilettenanlage des ehemaligen Sportheims, das sich jetzt im Besitz der Gemeinde befindet, hat der Rat in seiner Sitzung schon vergeben. Die Arbeiten führt die Firma Andreas Müller aus Winterbach zum Preis von 6100 Euro aus. Die Fliesenarbeiten erledigt die Firma Brill und Strassel aus Contwig zum Angebotspreis von rund 11.000 Euro. Die erforderlichen Trockenbau- und Malerarbeiten übernimmt die Firma Jürgen Veit GmbH aus Battweiler zu einem Gesamtbetrag von 3500 Euro.

Kletterpyramide wird in Eigenleistung aufgestellt

Nach weiteren Sanierungs- und Umbauarbeiten soll das frühere Sportheim als Mehrgenerationenhaus genutzt werden. Die Gemeinde kalkuliert derzeit mit Gesamtausgaben von 25.000 Euro und einem Eigenanteil von etwa 11.000 Euro. Der Rest wird aus den eingeplanten Fördermitteln gedeckt.

Für den Spielplatz in der Dorfmitte beim Dorfgemeinschaftshaus und der Kindertagesstätte beschafft die Gemeinde eine Kletterpyramide mit feuerverzinkten Teilen für 3000 Euro. Der Rat sieht darin eine notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung, die den Kindern mehr Spielfreude, Anreize für Geschicklichkeit und sportlichen Ausgleich bieten soll. Die Aufstellung erfolgt in Eigenleistung.

Die Schlussrechnung für die Restarbeiten an der Heizungsanlage der Kindertagesstätte Sonnenkäferstübchen wurde nach Klärung in Höhe von 8000 Euro zur Auszahlung freigegeben.