Für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer gibt es erst einmal kein Durchkommen: Rund um das Gebiet „Jäger aus Kurpfalz“ wird Holz gefällt. Sechs Wochen werden die Arbeiten in dem Waldgebiet dauern, das nahe am Ort Heltersberg liegt.

Motorsägen laufen. Splitterndes Holz ist zu hören. Und: „Baum fällt.“ Eine Buche kippt wie geplant zur Seite. Im Wald rund um das Gebiet am „Jäger aus Kurpfalz“ in Heltersberg hat am Montag ein großer Hieb begonnen. Dringend notwendig, um die Zukunftsfähigkeit des Mischwaldes in diesem Bereich zu erhalten. Aber auch anspruchsvoll. Das Gebiet, in dem gearbeitet wird, hat eine wichtige Naherholungsfunktion. Zahlreiche Wege, die von Spaziergängern, Wanderern und Radfahrern genutzt werden, führen durch diesen ortsnah gelegenen Waldabschnitt.

Den „Jäger aus Kurpfalz“ kennen viele. Von Heltersberg aus, aber auch von Waldfischbach-Burgalben aus, ist das in eine besondere Felsenformation gehauene Bild eine beliebte Anlaufstation. Hier laufen ausgewiesene Strecken des Mountainbikepark ebenso vorbei wie der Brunnenwanderweg. Auch für die Runde mit dem Hund wird der Weg gerne gewählt. „Die Sperrung war eine Herausforderung“, sagt Revierleiter Stefan Bohrer mit Blick auf die vielen kreuzenden Wege. „Stopp Fällarbeiten“, wird immer wieder auf großen Bannern gewarnt, die den Hiebbereich sichern.

Kein Harvester im Einsatz

Großer Westrich heißt die Waldabteilung. Am Montag haben die Holzfällspezialisten aus Rumänien, die im Auftrag der saarländischen Firma Sartoris den Hieb vornehmen, mit den Arbeiten begonnen. Sechs Wochen sind dafür eingeplant. Dass Frost angekündigt ist, freut die Holzfachleute. Frost erleichtert die Arbeit. Auf einer Fläche von 20 Hektar werden 2500 Festmeter Holz eingeschlagen. Davon gehen über 500 Festmeter als Brennholz an Heltersberger Bürger.

„Wir hätten hier sehr gut einen Harvestereinsatz fahren können“, sagt Bohrer. Finanziell wäre das für die Gemeinde Heltersberg, der der Wald gehört, die lukrativere Arbeitsweise gewesen. Der Harvester hätte einen höheren Deckungsbeitrag gebracht. Man hat sich aber bewusst für einen motor-manuellen Hieb entschieden. Es sollen zielgerichtet Bäume entfernt werden. Um die Rückegassen für den Harvester herzustellen, hätten mehr Bäume entnommen werden müssen. Möglicherweise auch der ein oder andere Baum, der eine wichtige Schirmfunktion hat. Wobei aus Pflegesicht auch vieles für den Harvester spreche. „Lange Stämme lassen sich schwerer aus dem Wald ziehen. Das wird oft verkannt“, sagt Bohrer.

Mehr Licht für junge Bäume

Auch naturschutzfachlich gab es etwas zu beachten. Es gibt ein Sonderbiotop in dem Bereich. Quellhorizonte, das sind wasserstauende Erdschichten, aus denen mehrere Quellen austreten, sind hier zu finden.

Über den ursprünglich für November geplanten Hieb, der kurzfristig verschoben worden war, war bei sehr gut besuchten Waldbegängen der Gemeinde in den Jahren 2021 und 2022 bereits gesprochen worden. Die Buchen in dem Bereich dominieren stark, nehmen viel Licht weg. „Wir haben hier einen schönen Mischwald, und den wollen wir erhalten“, sagt Bohrer. Alle Baumarten werden entnommen. Die jüngeren Bäume, die erhalten bleiben, bekommen dann mehr Licht, mehr Platz. Naturverjüngung, auch von Nadelbäumen, ist möglich. Das Demografieproblem gebe es auch im Wald, sagt Bohrer. Er weiß, dass es nicht jedem Waldbesucher leicht fällt, sich von Bäumen, die über 100 Jahre alt sind, zu trennen. Im ein oder anderen Fall ist das aber unumgänglich, damit die nachfolgende Generation der Bäume eine Chance hat, groß zu werden und nachfolgende Waldbesuchergenerationen eine Chance auf einen Mischwald haben, dem im Klimawandel die besten Überlebenschancen eingeräumt werden.

Kronen sind in schlechtem Zustand

Niko Grub, der im Forstamt Johanniskreuz gerade das Programm „Förster for Future“ durchläuft und nach seinem Forstwissenenschaftsstudium im sächsischen Dresden Tharandt (TU Dresden) hier den praktischen Ausbildungsbereich absolviert, erinnert an die Beschreibung des Waldbereiches in der Forsteinrichtung, die er gelesen hat. Dieses auf zehn Jahre angelegte Werk erfasst den Ist-Zustand des Waldes und gibt die Richtung für die kommenden zehn Jahre vor. „Der Zustand der Kronen ist schrecklich“, erzählt er, heiße es im seit 2018 gültigen Werk. Was an den dominierenden Buchen liegt, die den Lärchen notwendiges Licht nehmen. „Da freut sich die Lärche“, sagt Grub beim Blick nach oben auf erste freigestellte Lärchenkronen. Der aus Kaiserslautern stammende angehende Förster wird ab Februar bei Waldfragen sieben Monate lang Ansprechpartner für die Gemeinde Heltersberg sein, da Bohrer in Elternzeit geht.