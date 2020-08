Eine besondere Exkursion bietet das Biosphärenhaus am Freitag, 14. August, mit der „Nacht der Vielfalt“ an. Wer will, kann danach noch unter freiem Himmel übernachten.

Auch wenn die Sonne untergegangen ist, schläft die Natur nicht: Eine große Anzahl nachtaktiver Tiere nutzt den Schutz der Dunkelheit zur Nahrungs- und Partnersuche oder geht auf Wanderschaft, nachtaktive Pflanzen öffnen ihre Blüten im Mondschein oder verstärken ihren Duft. Die „Nacht der Artenvielfalt“ nimmt die Teilnehmer mit auf eine interaktive Nachtexkursion, bei der sie in kleinen Gruppen eigenständig von Station zu Station laufen, die rund um das Biosphärenhaus die unterschiedlichen Aspekte des nächtlichen Lebens beleuchten. Themen der Stationen sind unter anderem „nächtliche Geräusche“, nachtaktive Pflanzen, Eulen und Käuze, das spannende Nachtleben der Ziegen und „die Nacht mit allen Sinnen erleben“.

Start der Veranstaltung ist um 20 Uhr im Bürgersaal des Biosphärenhauses mit einer Einführung. Beendet wird die nächtliche Tour gegen 24 Uhr. Optional wird noch eine Übernachtung unter freiem Himmel angeboten, die dann am Morgen des 15. August endet.

An der Nacht der Artenvielfalt können Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Der Teilnahmebeitrag beträgt zehn Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder. Außerdem wird eine Familienkarte für 25 Euro angeboten. Für die optionale Übernachtung werden noch einmal fünf Euro pro Person erhoben.

Sechs Stationen informieren

An sechs Stationen ums Biosphärenhaus erfahren die Teilnehmer Unterschiedliches über das Leben bei Nacht. So befasst sich Station 1 mit nachtaktiven Pflanzen und ihren Geheimnissen. Einige Pflanzen öffnen etwa ihre Blüte, wenn die Sonne untergeht oder verströmen einen intensiven Duft, um Nachtinsekten anzulocken. Ein Teil dieser Pflanzen wird von der Kräuterschule „Wildwiese“ an Station 1 vorgestellt. Station 2 befasst sich mit dem Thema „Dunkelheit fühlen – Die Nacht mit allen Sinnen erfahren“. Dabei geht es dann auch barfuß durch die Nacht. Was schon am Tag für viele Menschen eine Herausforderung darstellt, wird bei Nacht noch spannender und intensiver. Sandra Betzer-Schmitt wird so die Besonderheiten der Nacht für den Menschen verdeutlichen. An Station 3 geht es um Geräusche der Nacht, das heißt um die Tiere, die rufen, laufen oder fressen im Wald und auf der Wiese; viele dieser Geräusche wird Andreas Stern erklären und interpretieren. Station 4 befasst sich mit Nachtinsekten:

mit Nachtfaltern, Glühwürmchen und nachtaktiven Käfern, die spezielle Sinne und Verhaltensweisen haben, um sich in der Dunkelheit zurechtzufinden und zu überleben. Bei Station 5 geht es um Eulen und Käuze, die lautlosen Nachtjäger. Über sie informiert Falkner Steffens. Station 6 informiert über das Verhalten der Herde bei Nacht, hier von Ziegen. Susanne Maurer stellt das Nachtleben ihrer Ziegenherde vor.

Im Detail